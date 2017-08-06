إحالة واقعة ري مزارع مياه الصرف الصحي بسوهاج إلى النيابة العامة

Advertisements

أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم إحالة واقعة ري محاصيل وزراعات في محافظة سوهاج بمياه الصرف الصحي حيث قام أصحاب مزارع بكسر خط الصرف الصحي الرئيسي الواقع في الجبل الغربي من ناحية منطقة ادفا الواقعة في مركز سوهاج ليتم عرض الواقعة على النيابة العامة.

وأشار الدكتور أيمن عبد المنعم أن هناك عدد من المزارع تقع بالقرب من شبكات الصرف الصحي الواقعة في ناحية ادفا قام أصحاب هذه المزارع بكسر خطوط الصرف الصحي ليتم ري أراضيهم ومزارعهم بمياه الصرف الصحي الملوثة وهذا مخالفة لكل اللوائح والقوانين المنظمة للزراعة.

Advertisements

ويتسبب ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي في العديد من المشاكل البيئية والمشاكل الصحية الوخيمة حينما يتناول الإنسان الخضروات أو الفواكه أو المحاصيل الزراعية عموما التي تم ريها بمياه الصرف الصحي فقد يتسبب في ارتفاع حالات سرطان الكبد والفشل الكلوي، وأمراض الجهاز التنفسي، حيث تقدم تقرير مقدم من البرلمان المصري في عام 2009 يحذر من ري النباتات ومزارع الفاكهة من مياه الصرف الصحي الغير معالجة.

وكما أن مياه الصرف الصحي الغير معالجة تحتوي على العديد من الميكروبات والمواد الضارة التي تسبب الأمراض كما أنه تلوث المحاصيل الزراعية والأراضي الزراعية وكذلك الخزان الجوفي.

وأضاف الدكتور أيمن عبد المنعم أن محافظة سوهاج قامت بتشكيل لجنة برئاسة الوحدة المحلية للمركز، وعضوية كل من مديرية الطب البيطري ومديرية الزراعة بمحافظة سوهاج قسم الإنتاج الحيواني بالإضافة إلى مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابعة لمركز ومدينة سوهاج، وقسم الأغذية بمديرية الصحة، بالإضافة إلى عضو تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على أن يكون عمل اللجنة التي تم تشكيلها من قبل محافظة سوهاج المعاينة على الطبيعية لجميع الأراضي والمزارع الواقعة في بالجبل الغربي من منطقة ادفا.

وأوضح الدكتور أيمن عبد المنعم وسيكون على اللجنة المشكلة من محافظة سوهاج بعد المعاينة على الطبيعة عمل تقرير شامل وافي على الزيارة الميدانية مع أخذ عينات من كافة الزراعات والمحاصيل الموجودة في منطقة الجبل الغربي الواقعة في منطقة أدفأ مع أخذ عينات من التربة الزراعية ليتم تحليلها ليتم التوصل إلى المزارع التي تم ريها بمياه الصرف الصحي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذه الواقعة.