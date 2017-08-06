المنيا تعمل علي إعادة الشوارع كما كانت بعد توصيل الغاز الطبيعي

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تعمل الوحدات المحلية التابعة لكل من مركزي أبو قرقاص ومطاي التابعين لمحافظة المنيا في بذل الجهد من أجل إعادة الشوارع كما كانت عليه قبل توصيل الغاز الطبيعي وأعمال الحفر التي تمت في الشوارع، ليتم إعادة كافة المناطق التي تم توصيلها الغاز بها كما كانت في السابق للمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري في محافظة المنيا.

وتقوم الوحدة المحلية في مدينة ومركز أبو قرقاص بأعمال رصف من بداية شارع الكوبرى البحرى ليمتد أعمال الرصف والتمهيد لتصل إلى نهاية شارع الاتحاد ليتم ربط حي بحري المدينة بحي شرق ليتم متابعة مراقبة الجودة المطبقة في وضع طبقة الأسفلت على الطرق لتتم كافة أعمال الرصف والتأكد مدى الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات في رصف الشوارع لتجميل مركز أبو قرقاص.

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أما في مدينه ومركز مطاي التابع لمحافظة المنيا فقد قامت الوحدة المحلية التابعة لها بالتعاون فيما بينها وبين شركة الغاز الطبيعي لإعادة شوارع المدينة كما كانت في المناطق التي سيتم دخول الغاز الطبيعي لها ليبدأ العمل من بداية الطريق الزراعي إلى المدخل البحري وعلى طريق مستشفى مطاي العام كما سيتم متابعة العمل بحي شرق وباقي الأحياء التابعة للمركز المحلي بمطاي ليتم إعادة كافة الشوارع لما كانت عليه قبل دخول الغاز الطبيعي لها بعد تركيب كافة المواسير والتراكيب اللازمة تحت الأرض.

وفي سياق عمل الوحدة المحلية بمدينة ومركز مطاي التابعة لمحافظة المنيا تدشن الوحدة حملات لتقوم بأعمال النظافة العامة كافة الشوارع التابعة للمدينة وكل المناطق والقرى التابعة لها، للعمل على حماية البيئة وتجميل المحافظة وإزالة كافة تراكمات القمامة الموجودة في الشوارع وإزالة النفايات للمحافظة على المدينة في إطار حرصها على سلامة صحة المواطنين لما في انتشار القمامة من تأثير على المظهر الجمالي للمدينة في نفس الوقت تضر بصحة الإنسان.

كما تهدف الوحدة المحلية لمدينة و مركز مطاي من خلال حملات النظافة إلى إزالة المخلفات والنفايات الموجودة على الطريق الزراعي والمناهرة لتكون بذلك تم تفعيل منظومة النظافة العامة كاملة وشاملة وعمت كافة إجراء المدنية للحفاظ على مظهرها الحضاري والجمالي والحد من التلوث البيئي الذي بالفعل يؤثر على انتشار الأمراض التي تؤثر على صحة الإنسان.