الزراعة توافق على استيراد 13 ألفاً و138 رأس عجل لطرحها بمناسبة عيد الأضحى

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استقبلت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، الدكتور “منى محرز”، اليوم الأحد، بيان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يؤكد أنه وفقا لاستقبال العديد من طلبات الشركات المستوردة وبالاخص استيراد الماشية الحية، أنه قامت الوزارة بالموافقة فى الفترة السابقة على استيراد عدد 13 ألفاً و138 رأس عجل سوف يتم طرحها بالأسواق المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

صرحت الدكتور “منى محرز”، إنه تم إعلان حالة الطوارئ داخل مديريات الطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية، والعمل بحزم على الرقابة البيطرية فى كل المجازر مع قدوم عيد الأضحى المبارك، ورفع مستوى الاستعداد إلى أقصى درجة، وإلغاء أوقات الراحات والإجازات التي يأخذها أطباء المجازر، وتعزيزهم بأطباء من مختلف الإدارات لمواجهة ارتفاع كثافة المذبوحات طوال المدة التي تسبق العيد.

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أكدت نائب وزير الزراعة أن هناك أوامر صريحة إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بموجبها يكون لابد من توفير متطلبات المجازر من كافة أدوات و مستلزمات النظافة حرصا على سلامة اللحوم، وايضا وجود وتأمين الأختام وتوفير المادة الملونة التى تستخدم فى ختم المذبوحات، والتعاون بينها وبين مديرية الطب البيطرى الهيئات الأمنية فى المحافظة للعمل على تأمين الأعمال التي تقوم بها المجازر.

هذا ما يؤكد ما أقره بيان الخدمات البيطرية، فيما يختص بطرح العجول الحية، بعد حرص أجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقديم أحسن ما لديها من وسائل الرعاية البيطرية والتغذية هذا من خلال أحدث التركيبات العلفية المقدمة إلى العجول المستوردة وبالأخص العجول الصغيرة.

حتى يتم الوصول بأوزانها على الأقل إلى 450 كيلو جرام فى الفترة التى تسبق الذبح، مشيرا إلى أن العجول المستوردة تخضع لإجراءات الفحص، و تحصين العجول بيطريا فى قبل دولة المنشأ وتكون تحت إشراف ورعاية بيطرى مصرى بالكامل، هذا للتأكد من خلو العجول من أى الأمراض الوبائية المعدية قبل إجراء عملية الشحن إلى مصر.

أن دور الهيئة لا يقتصر على استيراد اللحوم الحية أو المجمدة فقط، وإنما استقبال كافة طلبات الشركات المستوردة وعقد لجان للحجر الصحى حتى يتم متابعة الطلبات طبقا لعمليات الحجر البيطرى، حيث تسافر لجان الكشف على الحيوانات وحجرها داخل دولة المنشأ لفترة لا تقل عن 21 يوما.