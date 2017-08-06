ننشر تفاصيل احتفال الرئيس السيسي بـ “عيد العلم”

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد احتفالية عيد العلم، وحضر هذا الاحتفال كلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء و علي عبد العال رئيس مجلس النواب بجانب حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وايضا كان هناك مجموعة من كبار العلماء و مجموعة من رؤساء الجامعات و المعاهد البحثية ونخبة من الشباب الباحثين.

ومن ضمن الحاضرين أيضا في هذا الاحتفال ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب، بجانب وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ومجموعة من الوزراء ورموز لكبار الدولة.

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ومع بداية الاحتفال تم عرض فيلم تسجيلي يهدف إلى رؤية مستقبل البحث العلمي مستقبلا في جمهورية مصر العربية، ومن خلال الفيلم التسجيلي تم عرض مجموعة من المراكز الطبية و العلمية المتواجدة في مصر وتعتبر صرح علمي كبير تتمثل في مركز هندسة الأنسجة المتواجد بكلية طب الأسنان وهو يقوم على استخدام الخلايا الجذعية، بالإضافة إلى معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة وهو يقوم بالاهتمام الأدوية المكتشفة حديثا، بجانب المعهد القومي الخاص بعلوم البحار، فضلا عن مشروع التطبيقات المتعددة الخاص بالطاقة الشمسية الحرارية ومعهد البحوث الفلكية المتواجد في حلوان.

كما قام وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بإلقاء كلمة في هذا الاحتفال الذي تحدث من خلالها حول ما يخص العلم ومدى أهميته بجانب أنه أصبح قوى هائلة يساعد على تقدم العالم والشعوب حيث من قام باستغلال العلم تقدم ووصل إلى مستوى حضاري كبير ولكن من تركه تخلف عن التقدم، وأكد على أن في ظل قيادة الرئيس السيسي سنقوم بأخذ خطوة في التقدم والعمل على اللحاق بمن سبقنا في العالم، كما أشار على أننا نخطو خطوات ملموسة في مجالات عدة، وأكد على ضرورة الاحتياج إلى الفكر والابتكار والعلماء والباحثين.

كما قام الرئيس السيسي بإلقاء خطاب يناشد فيه المواطنين والشعب المصري ويشكرهم،كما طالب الشعب بالتمسك بالعلم والمعرفة، وأشار أن الدستور المصري يكفل حق العلم للجميع وأكد على أن البحث العلمي هو مستقبل الوطن.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم كلا من العلماء الذين حصلوا على جوائز النيل والدولة التقديرية منذ عام 2014 إلى اليوم، كما قام بتكريم أوائل الثانوية العامة، أوائل خريجي الجامعات خلال الاحتفال اليوم بعيد العلم.