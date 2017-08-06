لأول مرة.. سجناء مصر بأتوبيسات مكيفة وعنابر متطورة لذوي الاحتياجات الخاصة

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قامت وزارة الداخلية بإطلاق ثورة تطوير جديدة داخل أروقة السجون المصرية، حيث قامت الوزارة بنقل السجناء الموجودين داخل سجون بأتوبيسات مكيفة بعد أن قررت الاستعانة بها بدلاً من سيارات الترحيلات المعتادة عليها منذ سنوات، كما أعلنت الوزارة عن البدء في إعداد عنابر تناسب السجناء من أصحاب ذوي الإحتياجات الخاصة ليكون هذا القرار هو الأول فى السجون المصرية.

قال مدير الإدارة العامة لمنطقة السجون المركزية، اللواء محمود خلاف، بالإعلان عن وصول الأتوبيسات الجديدة التي قد سبق وأعلنت عنها الوزارة، كما أكد على أنها تمتاز بكافة خصائص الأمن التي يمكن الإعتماد عليها من قبل القوات الأمنية لنقل السجناء، بالإضافة إلى أن الوزارة عازمة علي تأمين هذه الأتوبيسات الجديدة بشكل جيد، كما سيتم العمل علي وجود سيارة إسعاف مجهزة بحيث ترافق عملية نقل السجناء في الفترة القادمة.

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جاءت هذه التصريحات الصادرة من وزارة الداخلية بناء على توجيهات وزير الداخلية، السيد اللواء مجدى عبد الغفار، حيث تأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية المصرية الدائم علي تطوير عملها والسعي إلى استخدام أفضل الخدمات والتكنولوجيا في تقديم خدماتها وتيسير علي السجناء وتطوير منظومتها بما يتناسب التحديث الشامل المتبع من قبل الوزارة وذلك فى شتى مجالات العمل الأمنى بكافة مستويات.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية المصرية تسعى في الفترة الحالية إلى تطوير كافة خدماتها كما هو المعتاد منها كما تسعى إلى تطبيق كافة السبل والقوانين العالمية علي منظومتها كما تصر علي الإلتزام بالعمل على مجال احترام مبادئ حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى تسعى إلى تغيير بعض العادات فى ضوء حرص قطاع السجون في مصر على تطوير هيئته والعمل علي تطبيق مفاهيم السياسة العقابية الحديثة التي يتم استخدامها بأسلوب متطور وشامل من كافة النواحي.

من جهة اخرى ورد في بعض التصريحات أن مصلحة السجون تسعى إلى إعادة تنظيم بعض الأمور في منظمتها عن طريق توفير كافة أوجه الرعاية الخاصة بشأن النزلاء التابعين إلى السجون المصرية وخاصة من جانب الرعاية الطبية المتخصصة بشأن المرضى وكبار السن وتطوير العمل الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة.