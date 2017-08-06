"منى برنس" تعلق على قرار الجامعة بخصم راتبها

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قامت أستاذ الأدب الإنجليزى فى جامعة السويس، الدكتورة منى برنس، بالتعليق علي قرار الجامعة بخصم جزء من راتبها كـ قرار صادر ضد تصرفاتها، حيث ورد أن الدكتورة قد أكدت على أنها قد قامت بشراء نبيذ أبيض بالإضافة إلى سمك بورى كرد فعل منها علي قرار إدارة جامعة السويس بخصم جزء من راتبها.

أكدت منى برنس على أنها سوف تظل مستمرة في الرقص، كما أشارت في تصريحاتها على أنها لن تصبح مثل من وصفتهم بـ”بتوع” جامعة السويس حيث قالت “مش ابقى زيكوا أبدا مهما خصموا من مرتبي”.

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أضافت الدكتورة الجامعية في تصريحاتها التي قامت بنشرها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الشهير “فيس بوك”، أن جامعة السويس قد اتخذت قرارها وقامت بخصم بعض من راتبها الشهر الحالي والذي يبلغ حوالي 4100 جنيه ليأتي تصريحها مخالف لرئيس الجامعة الذي قد أكد على أنه لم يصدر أي قرار ضد الخصم حتى الآن، كما أكدت مني برنس في وقت سابق أن الجامعة قد قامت بخصم مبلغ 3500 جنيه من راتب شهر يونيو.

أكدت أستاذ الأدب الإنجليزي، في تصريحاتها علي الفيس بوك قائلة: “عمرى ما هدخل اقول اى كلام فى المحاضرة أو أشتغل بطريقة الكُتّاب”، وأضافت قائلة: “لن ابتز الطلاب عشان يشتري كتابا ولا عمرى هتحرش بطلبة ولا عمرى هدى دروس خصوصية ولا عمرى هاخد هدايا من الطلبة”، وأكملت مؤكدة علي استمرار حبا للحياة بطريقتها قائلة: “هفضل منى برنس استاذة بجد عارفة يعنى إيه تدريس، عارفة يعنى إيه حوار واختلاف آراء”.

وعن علم الدكتور الجامعية قالت: “كاتبة روائية، مؤلفاتى يدرس بره مصر، ويتعمل عليها دراسات أكاديمية مختلفة، ومترجمة أضيف للمكتبة العربية دراسات ونصوص أدبية، و هافضل أرقص وأغنى وأبدع كتابة وترجمة وأفرح بحياتى”.

جدير بالذكر أن جامعة السويس التي تنتمي لها أستاذ الأدب الإنجليزى منى برنس حاليًا قد قامت بخصم جزءا من راتبها الشهرى كأحد أنواع العقاب التي يكفلها القانون وذلك بعد أن تم التأكد من قيام الدكتورة بالسفر خارج مصر في وقت سابق لأجل إتمام بعض المهام العلمية على نفقة الجامعة وعلي الرغم من ذلك لم بتنفيذ ما سافرت من أجله والذي كان قد كلفتها به الجامعة في هذا الوقت.