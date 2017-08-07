أخبار الطقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7/6/2017 علي محافظات مصر

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مع استمرار الموجة الحارة يتساءل الجميع عن أخبار الطقس اليوم المتوقعة علي جميع المحافظات المصرية، حيث ورد في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الإثنين في ساعات النهار طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب السواحل الشمالية، حيث يتوقع أن يسود طقس حار على أغلب محافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة ويستمر حتي يصل إلى محافظات شمال الصعيد ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة علي جنوب البلاد في ساعات النهار وتنكسر موجة الطقس ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وقد أشار الأرصاد الجوية أنه سوف تنخفض الرؤية الصباحية على شمال البلاد حتى تصل إلى شمال الصعيد، كما ورد أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية وعن حركة الرياح المتوقعة خلال ساعات اليوم فقد ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط حركة الرياح أحيانا على كلاً من جنوب محافظة سيناء ومناطق البحر الأحمر بالإضافة إلى مدن خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها اليوم هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تكون خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة وأنه سوف ترتفع حركة الموج خلال اليوم الإثنين به من متر إلى متر ونصف وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية حتى تصبح شمالية غربية، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج خلال اليوم به من مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وقد ورد فى بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الصغرى العظمى على كافة محافظات مصر، فكانت كالتالي:

القاهرة 26 36

بورسعيد 25 31

الإسكندرية 23 33

مطروح 23 32

دمياط 25 32

بلطيم 24 33

العريش 21 34

نخل 18 37

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

طابا 24 38

الطور 26 36

شرم الشيخ 30 39

رفح 22 32

مرسى علم 29 36

الغردقة 29 40

كاترين 17 34

سيوة 25 38

رأس سدر 26 39

أبوسمبل 28 42

المنيا 25 39

الفيوم 25 39

وسط الدلتا 26 36

أسيوط 24 40

أسوان 29 43

نويبع 28 40

سوهاج 27 40

الأقصر 27 42

حلايب 27 37

الوادى الجديد 24 42

شلاتين 28 40

قنا 27 41

السلوم 22 34.