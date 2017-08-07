أبرز المعلومات عن الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تبدأ أعمالها في فبراير القادم

Advertisements

أكد رئيس الوزراء لشئون الانتخابات خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين الموافق السابع من شهر أغسطس الجاري، أن الرئيس السيسى قام بالتوقيع على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار الاستعداد للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف، أنه يجب الإعلان عن كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الجديدة قبل أن تبدأ عملية الانتخابات وقبل أن تنتهى المدة الرئاسية الحالية بنحو مائة وعشرون يوما كحد أدنى وفقا لما تنص عليه المادة 140 من الدستور المصري.

Advertisements

من جانبه أشار الكاتب الصحفي محمود نفادى، أنه سيتم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة القادمة في شهر فبراير المقبل للعام الميلادي 2018، وذلك حتى تتوافق مع البنود الخاصة بالدستور المصري والتي تنص على أن إجراءات الانتخابات الرئاسية يجب أن تبدأ قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية الحالية بنحو مائة وعشرون يوما كحد أدنى، مؤكدا في الوقت ذاته أن أول الإجراءات المقرر اتباعها تتمثل في الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفيما يتعلق بأبرز المعلومات عن إجراءات انتخابات الرئاسة القادمة، فيمكن ذكرها في مجموعة من النقاط التالية:

حصول المرشح على توكيلات من عشرون عضوا كحد ادني من أعضاء البرلمان، أو ما لا يقل عن خمسة وعشرون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.

يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وبعدها يتم تشكيل الهيئة والإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

إن الهيئة الوطنية للانتخابات تعتبر هيئة مستقلة بكامل كيانها من ضوابط دعائية وتمويل وبيانات الناخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية وما شابه ذلك لحين موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات.

يخضع المرشحين للانتخابات الرئاسية لإجراءات الكشف الطبي، فضلا عن الإجراءات الخاصة بالدعاية والتي من المنتظر أن تبدأ أعمالها في شهر فبراير المقبل للعام 2018.

يتم انتخاب الرئيس الجديد بطريقة الاقتراع المباشر وبسرية تامة وبمنتهى الدقة والشفافية، ويتم حساب نتيجة هذه الانتخابات من خلال حصر الأصوات الصحيحة للناخبين.

تبدأ مرحلة الاستعداد للانتخابات بعد التصديق على قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي يعقبها مرحلة الكشف الطبي الذي سيخضع له كافة المرشحين للانتخابات ثم الطعن، وبعد ذلك مرحلة الدعاية والحملات الانتخابية ويعقبها مرحلة الصمت الانتخابي أما المرحلة الأخيرة فهي إجراء الاقتراع السرى المباشر والإعلان عن نتيجة الانتخابات.