وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تعلن عن تفاصيل الاتفاق الذي تم مع الوليد بن طلال على ضخ استثمارات جديدة بالبلاد

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اجتمعت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر برئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، بحضور عددا من الشخصيات الهامة والتي يأتي في مقدمتها الدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وهشام طلعت مصطفى وآخرون غيرهم وقد كان هذا اللقاء في مدينة شرم الشيخ.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على زيادة حجم استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مصر، ومن المنتظر أن تتخطى حاجز 800 مليون دولار أميركي بالتعاون مع مجموعة شركات طلعت مصطفى، والتي وصل حجم الاستثمارات الخاص بها في منتجعات فور سيزونز شرم الشيخ و نايل بلازا والإسكندرية وغيرها إلى 1.8 مليار دولار أميركي تقريبا.

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كما تم التطرق إلى مجالات الاستثمار والمناخ الاستثماري في مصر، ومن جانبه أشاد الأمير الوليد بن طلال بجهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في النهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا في الوقت ذاته على انه لديه استثمارات في مصر والتي تضم العديد من القطاعات المتنوعة والمختلفة والتي يأتي في مقدمتها القطاع الفندقي والذي يضم امتلاك وتشغيل أربعون فندقا ومنتجعا قائما فضلا عن ثمانية عشر فنادق ومنتجعات تحت التطوير، وكلا من القطاع المصرفي والقطاع الإعلامي وقطاع الطيران وغيرها من القطاعات الأخرى.

من جانبها أكدت الوزيرة أن بيئة الاستثمار هي المحور الأساسي للبرنامج الاقتصادي، وأن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي يأتي في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد والذي قام الرئيس السيسي بالتصديق عليه، والذي يتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز لجميع المستثمرين، مؤكدة في الوقت ذاته على ترحيب مصر بالمستثمرين السعوديين، لافتا على أن الوزارة تعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجه عملهم في مصر، وتعمل على توفير المناخ المناسب لهم.

كما ناقش الجانبان، الإجراءات التي تقوم الحكومة المصرية باتخاذها بهدف تنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات ويأتي في مقدمة هذه الشركات شركة كريم والتي يستحوذ الأمير طلال على 7% من حصتها بما يعادل 62 مليون دولار أمريكي، كما أشارت الوزيرة على أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة النقل في إطار هذا المشروع والخاص بتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة.