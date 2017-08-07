الرقابة الصناعية تعلن عن ملاحقة ظاهرة المصانع العشوائية

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في إطار الجهود التي تقوم بها مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، قامت بشن العديد من الحملات التي تستهدف التصدي لظاهرة المصانع العشوائية والتي تستنزف خدمات الدولة ومواردها المقدمة لدعم الصناعي من كهرباء وطاقة وغيرها، وبخاصة مع تزايد هذه الظاهرة على نحو كبير في الفترة الحالية، الأمر الذي دفع الهيئة إلى اتخاذ خطوات سريعة في هذا الصدد.

من جانبه أكد رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إبراهيم المانسترلى خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين الموافق السابع من شهر أغسطس الجاري، أنه قد تم إطلاق حملات مكثفة على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لافتا على أنه خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي 2017 تم مداهمة العديد من المصانع والتي منها مصانع للطوب الأسمنتي والبلاط بمحافظة سوهاج، مؤكدا أن هذه الحملات أسفرت عن كشف مجموعة من المصانع الغير مرخصة و الغير حاصلة على رخصة تشغيل أو سجل صناعي بالمخالفة للقانون رقمي 453 لسنة 1954 والقانون رقم 24 لسنة 1977.

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كما أشار إلى أن الهيئة نجحت في ضبط عددا من المصانع التي تقوم بإنتاج غير صالح والذي يتنوع ما بين مسحوق شراب صناعي وبعض المنتجات والسلع الغذائية والتي منها المعكرونة ومنتجات الألبان المختلفة وغيرها من المنتجات الأخرى، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم تحرير محاضر بذلك لاتخاذ كافة اللازم قانونا، لافتا في النهاية على أن هذه الخطوة التي تقوم بها الهيئة تأتي ضمن دور وزارة التجارة والصناعة في التصدي لظاهرة المصانع العشوائية وتصحيح كيانها القانوني لانضمامها لمنظومة الاقتصاد.

كما أوضح أن الهيئة تنتهج فكرا جديدا لأسلوب الرقابة والذي يعتمد على خلق إطار من المشاركة الفعالة مع مجتمع الأعمال بالشكل الذي يهدف في النهاية إلى تحقيق الجدية في تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة للوصول بالمنتج المصري إلى أعلى المستويات.

على الجانب الآخر، أكد وزير التجارة والصناعة، أن تطوير منظومة الرقابة على المنتجات يعد المحور الأساسي الذي تعتمد عليه الوزارة بهدف تعزيز التنمية الصناعية، مشيرا في الوقت ذاته أن الالتزام بمعايير المواصفات والجودة أصبح هدفا رئيسيا لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المختلفة سواء في السوق المحلي أو العالمي.