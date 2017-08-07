“تموين القليوبية” يغرم المخابز المضربة عن العمل 10 آلاف لكل منها

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أصدرت اليوم مديرية التموين التابعة لمحافظة القليوبية قرار بتغريم خمس مخابز تعمل في إنتاج الخبز البلدي وبالتحديد في مركز بنها، حيث غرمت كل مخبز من المخابز الخمسة مبلغ قدره حوالي عشرة آلاف جنيه مصري لكل منها، إلى جانب توقف وسحب ماكينات صرف الخبز المدعم لديهم كل هذا بسبب إضرابهم عن العمل وتوقف حركة إنتاج الخبز اليوم اعتراضاً على منظومة الخبز الجديدة التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأعلن وكيل مديرية التموين التابعة لمحافظة القليوبية جمال سرحان، أن مديرية التموين في المحافظة قد حررت محاضر لكل مخبز من مخابز الخبز البلدي المضربة عن العمل، حيث أنها أضرت بالمواطنين، وعرضتهم لأزمة شديدة بسبب عدم حصولهم على الخبز المدعوم الذين يرغبون فيه.

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وأعلن جمال سرحان أن مديرية التموين التابعة لمحافظة القليوبية قامت بتوجيه سيارات محملة بالخبز المدعم إلى القريتين الواقعتين في مركز بنها الذي كان بهم إضراب الخمس مخابز بلدية، في إطار تعاملها مع الموقف لمنع الزحام والتكدس والتدافع على المخابز الأخرى الواقعة على نطاق محافظة القليوبية، حيث أن المخابز الأخرى في المحافظة قد بدأت عملها اليوم كأي يوم عادي.

كما صرح محمد فوزي رئيس شعبة المخابز التابع لمحافظة الدقهلية إن شعبة المخابز ضد أي دعوات أو تحريضات بشأن اعتصامات أو إضراب عن العمل في الوقت الحالي للعمل على حفاظ الدولة المصرية.

وأضاف محمد فوزي كما أن شعبة المخابز بمحافظة الدقهلية ضد أي دعوات تم التحريض عليها من قبل أصحاب المخابز بسبب اعتراضهم على منظومة الخبز الجديدة التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى إلغاء أي تلاعب في منظومة إنتاج الخبز المدعم ويحصل عليه المواطن المصري خبز مدعم عالي الجودة.

وأشار رئيس شعبة المخابز في محافظة الدقهلية قائلا: “مطالبنا واحدة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بصدد الاستجابة لتنفيذ كافة هذه المطالب، وبدأت بالفعل في تحقيق مطلب الضرائب الذي يصب في مصلحة المخابز”.

وأضاف رئيس شعبة المخابز بمحافظة الدقهلية أنه في الفترة الحالية تم تشكيل لجنة من قبل الشعبة العامة لتقوم اللجنة بالتحقق من تكلفة الجوال الدقيق في منظومة الخبز الجديدة على أرض الواقع في أقرب وقت ليتم عرضها على وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.