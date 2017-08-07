“قصور الثقافة” تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة في إطار احتفالها بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة برئاسة أشرف عامر الشاعر، تقدم الهيئة عدة أنشطة فنية وثقافية خلال شهر أغسطس الحالي 2017.

كما يقيم فرع ثقافة محافظة الإسكندرية بالمواقع التابعة له فعاليات احتفالية تشمل على تنظيم محاضرة تحت عنوان “العشرة المبشرين بالجنة” يلقي المحاضرة نجاة سعيد في قصر ثقافة مصطفى كامل في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء القادم.

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وينظم قصر ثقافة برج العرب الإسكندرية يوم الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري الموافق يوم الإثنين لقاء طبي تحت عنوان “الأمراض السرطانية وأورام الثدي” حيث تدير اللقاء المدرسة أم هاشم عبد الله التي تعمل في مدرسة التمريض.

كما ينظم بيت ثقافة رشدي في يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الحالي الموافق يوم الثلاثاء ورشة تصميم كارت بمناسبة الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، على أن يتم إقامة الورشة في بيت ثقافة 26 يوليو في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ينظم بيت ثقافة أبو قير محاضرة تحت عنوان “الكنوز العشرة في الأيام العشرة” حيث يلقي المحاضرة الشيخ أبو المعارف أحمد، وذلك في بيت ثقافة أبو قير في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وتقيم مكتبة النزهة ورشة تصميم جدارية لحفر قناة السويس الجديدة يتم تنظيمها في المكتبة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

ويقيم قصر ثقافة الشاطبي في يوم السادس عشر من شهر أغسطس الحالي الموافق يوم الأربعاء ورش عمل لوحات عن طريق استخدام الفحم تكون بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة على أن تقام في القصر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ينظم بيت ثقافة 26 يوليو ورشة عمل لوحات فنية احتفالات بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في يوم العشرين من شهر أغسطس الجاري الموافق يوم الأحد ليتم استخدام ألوان الجواش في بيت الثقافة.

ينظم بيت ثقافة القباري ندوة تكون تحت عنوان “مناسك الحج” تلقي الندوة سناء أبو طبل في جمعية تنمية المجتمع بالقباري، كما تنظم مكتبة النزهة محاضرة تحت عنوان “عيد وفاء النيل عند المصريين القدماء” وتلقي المحاضرة آمال محمد في المكتبة.