وزير النقل يبحث مشروع إقامة ميناء نهري ومنطقة لوجستية بالإسكندرية

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قام وزير النقل، الدكتور “هشام عرفات”، اليوم الإثنين، ببحث العرض الذي تم تقديمه من قبل إحدى الشركات لتجهيز دراسة الجدوى التي تختص بإنشاء ميناء نهري داخل ميناء الإسكندرية، وكان ذلك فى حضور عدد من قيادات النقل البحري والنهري بوزارة النقل.

أثناء اللقاء، تم توضيح الهدف الأساسى من إنشاء الميناء النهري ومخطط تعزيز الميناء من خلال منطقة لوجستية، وصلت مساحة هذه المنطقة حوالي 2 مليون متر مربع، وتحتوي على مناطق بترولية، ومناطق أخرى لتعبئة وتغليف المنتجات وايضا تحتوى على مجموعة من المصانع.

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من خلال اللقاء تم استعراض الشركات المقدمة للعرض أهم ما يتمتع به الموقع الجغرافي الذي تملكه منطقة اللوجستية، حيث عن طريق هذه المنطقة يمكننا القول أنه يمكن تحقيق التكامل بين طرق النقل، حيث سوف يتاح الميناء النهري ومد خط سكة حديد بميناء الدخيلة هذا بخلاف تواجد كوبري 54.

تم مناقشة الإجراءات اللازمة تجهيز الممر الملاحي من محافظة الإسكندرية حتى محافظة القاهرة كمرحلة أولى، خلال الاجتماع، حيث إنه من المقرر أن يتم إقامة موانئ نهرية تتميز بطابع لوجستي في كل من محافظات قنا وبنى سويف.

أكد الدكتور “هشام عرفات”، وزير النقل، أن هناك اهتماما ملحوظا من وزارة النقل لدعم دور نهر النيل في نقل السلع والبضائع لتقليل العبء على وسائل النقل التي تتكلف ملايين الجنيهات في إجراء أعمال الصيانة كل عام.

قام الطرفان بالموافقة على إنشاء الشركة التي قدمت عرض المشروع بتجهيز دراسة جدوى، التى تخص مشروع الميناء النهرى بميناء الإسكندرية، على أن تتضمن دراسة الجدوى كل الجوانب التي تتعلق بالمشروع.

حيث لابد من توافر كافة التفاصيل التي ترتبط بمشروع الميناء النهرى بميناء الإسكندرية للعمل من خلالها والالمام بكافة الجوانب المؤثرة بالمشروع، مثل توضح نوعية الصناعات التي سوف تقام داخل المنطقة اللوجستية، أيضا ما يقدمه مشروع الميناء النهرى بميناء الإسكندرية للوطن والمواطنين.

من الضروري أن توضح دراسة الجدوى أهمية إنشاء الميناء النهرى، وخطوات التنفيذ والمراحل التي يمر بها المشروع، والطرق التى يتم تمويل المشروع من خلالها، والنماذج التى تقدمها الشركة سوف يتم تطبيقها.