الرمال السوداء ثروة مصر الذهبية ودخل قومي سيتم استغلالها قريبا

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بدأ العد التنازلي للقيام بإستغلال الرمال السوداء، التي تقع بين الطريق الساحلي والبحر المتوسط بالبرلس، خاصة أن هناك أعمال قائمة للسعي في إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء الواقعة بالبرلس والذي سيكون على مساحة 80 فدانا، حيث أن الخدمات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بالإضافة إلى هيئة المواد النووية، والتي تعمل على مدار الأربعة وعشرين ساعة للانتهاء من هذا المشروع الكبير الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلت الأصوات في الفترة الأخيرة محذرة محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر من سرقة الرمال السوداء، وهناك بعض الحيل للقيام بنقل الرمال عبر الطريق الدولي لمكان أخر، حتى لا تقوم بإحداث الحوادث، وهناك من يقوم ببيع الرمال ايضا للمواطنين.

وقال اللواء السيد نصر، أنه في الوقت الحالي يتم ردم وتسوية أرض المصنع المتواجدة بعمق 1.85 متر من سطح الطريق الدولي، وهي في حاجة ردمها حوالي 300 ألف متر مكعب من الرمال، وأنه تم إنجاز 55 ألف متر مكعب من المساحة الكاملة لأرض المصنع.

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وقام محافظ كفر الشيخ بالتوضيح على أنه تم تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، على أساس أنها شركة مساهمة مصرية، كما أن محافظ كفر الشيخ يعتبر عضو مساهم في هذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمات الوطنية، مع هيئة المواد النووية، وايضا هناك أعضاء أخرى وهي بنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية حيث هذه الشركة تقوم استثماراتها بما يتخطى المليار جنيه، حيث أن نشاط الشركة هو القيام باستغلال المعادن الاقتصادية المتواجدة بالكثبان الرملية المتواجدة بمنطقة البرلس، وقام بالتأكيد على أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع القومية التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة، وأن هذا المشروع سيكون له عامل في إعادة بالنفع على أبناء المحافظة، بجانب أنه سيقوم بتوفير فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية.

وقال المحافظ أن القيام باستغلال الرمال السوداء، لن يؤثر على المنطقة و تعرضها للغرق لأنه سيتم عمل مصدات الأمواج للحفاظ عليها و للقيام بتأمين الساحل بالإضافة على أنه سيتم معالجة مشكلة النحر، وسيكون هناك نسبة كبيرة من العمالة بما تتخطى 80% ستقوم بالعمل في هذا المشروع، وستكون منطقة البرلس هي الأفضل على مستوى محافظة كفر الشيخ لما سيتواجد فيها من استثمارات ضخمة وكبيرة ستنعش الاقتصاد للمنطقة وهو ما سيعود بالنفع على أبنائها.