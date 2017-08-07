“المايوه الشرعي” يثير ضجة من شرم الشيخ إلى الساحل

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مع بداية فصل الصيف تكون هناك الكثير من الأزمات، ولكن يعتبر “المايوه الشرعي” هي الأزمة التي تتكرر كل صيف بطرق وأشكال مختلفة بين المؤيد له والمعارض، وبين من يري أنه من مظاهر الرقي ومنهم من يري أنه من مظاهر العري، وهذا منذ أن انتشر المايوه الشرعي خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أنه ظهر بداية في المناطق السياحية.

حيث قامت الفنادق بشرم الشيخ بالإعلان عن منع النزول بالمايوه الشرعي في حمامات السباحة، وقامت إحدى الشواطئ في الساحل الشمالي وبالخصوص شاطئ “هاسيندا” برفع شعار ممنوع لبس المايوه الشرعي، وأما عن القري السياحية ومنها قرية “مراسي” فهي لم تمنعه قطعا أو صرحت بإرتدائه.

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قد قامت الفنادق والشواطئ باتخاذ هذه الخطوة عقب الكثير من الصعاب التي أثيرت في الفترة الأخيرة بين المصطافين بسبب “المايوه الشرعي” حتى أنها وصلت لحد الاشتباكات بينهم.

والجدير بالذكر أن أصحاب الفنادق قد قاموا بتقديم شكوى بخصوص أن الفتيات يقمن بارتداء المايوه الشرعي أو الجلابيب و البلوزات أثناء نزولهم حمام السباحة وهو ما لا يسمح به وفقا لوجهة نظرهم، وقاموا بمطالبة وزارة السياحة بالتدخل للحد من هذه المشكلة، حيث أنه قامت الوزارة بوضع قواعد لنزول المحجبات في حمامات السباحة والبحر وهي تنص على أن من الشروط التي يجب أن تتوفر في أي زي يتم استخدامه النزول لحمام السباحة هو أن يكون غير قابل للتفاعل مع المياه والكلور المتواجد في حمام السباحة، بجانب أنه لا يتم التعامل وفق مسميات مايوه شرعي أو غير شرعي، حيث أنه لا يصح النزول بملابس من خامات المايوه التقليدي المتعارف عليه، كما أنه يمكن للفندق تخصيص حمام سباحة خاص بالمحجبات إذا أراد ذلك، فيجب الحفاظ على الذوق العام والمظهر الحضاري.

انتقل الجدل ما بين إدارات الفنادق وعلى جوانب الحمامات إلى أن وصل إلى أعضاء البرلمان ورجال الدين، حيث صرحت الدكتورة آمنة نصير عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب انه لا يوجد ما يسمى بـ شرعي او غير شرعي، وأن ما يطلق عليه مسمى مايوه شرعي فهو لا يتناسب مطلقا مع الحجاب وأنه يشف شأنه شأن أى مايوه أخر وقامت بتوجيه نصيحة إلى السيدات التي يرغبن في نزول حمام السباحة أو البحر بالنزول في الأماكن المخصصة للسيدات فهذا أفضل كثيرا.

ومن جهة أخرى قال الدكتور هاني الناظر رئيس المجلس القومي للبحوث السابق ان المادة المصنوع منها المايوه الشرعي لا تقوم بالتسبب في أي أمراض ولا تتفاعل مع المياه والكلور كما قامت الدكتورة منيرة واكد مدير مستشفى الحوض المرصود بالتأكيد على هذا الكلام فقالت أن المايوه لا علاقة له بنقل الأمراض الجلدية ولكنها تنتقل بالفعل عبر المياه والكلور، وأوضحت أن وزارة السياحة لها الحق في الضوابط والقواعد التي ترى أنها تتابع الذوق العام دون التعسف تجاه المحجبات.