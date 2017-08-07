الإسكان تطمئن عملائها أن الملفات الموجودة بجهاز القاهرة الجديدة آمنة لم تحترق

Advertisements

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، أنه بخصوص ما تداوله الأخبار حول موضوع احتراق ملفات عملاء وزارة الإسكان التى توجد بجهاز القاهرة الجديدة، تواصل المركز مع الوزارة التي أعلنت أن هذه الأخبار تفتقر إلى الدقة.

صرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فى تقرير صادر عنه، يوم الاثنين، أن وزارة الإسكان تؤكد أن جميع ملفات العملاء التى توجد فى جهاز القاهرة الجديدة فى أمان تام ولم تواجه أي تلف، وأن كل ما وقع هو ماس كهربائى فقط بأحد أجهزة الكمبيوتر التى توجد فى قاعة استقبال العملاء، وتسبب عن هذا الماس احتراق هذا جهاز الكمبيوتر فقط، ولم يؤدي الحادث إلى فقدان أى بيانات أو معلومات.

Advertisements

أعلنت وزارة الإسكان عن طريق إجابتها على السؤال الموجه لها من قبل مركز المعلومات، عن الموعد المحدد لبدء فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى محافظات الجمهورية استقبال مقدمات الحجز الذى حددته الوزارة لـ24 ألف قطعة أرض قد قامت الوزارة بالإعلان عنها فى وقت ماض، اعتبارا من يوم الأحد السابق وحتى يوم الثلاثاء 29 يوليو السابق، وصلت مساحات الأراضي ما بين 209 و1500 متر مربع، فى عدد 19 مدينة جديدة.

كما أشارت وزارة الإسكان، إلى أنها قد أتاحت طريقتين للدفع، الطريقة الأولى من خلال التحويل البنكي بواسطة نظام السويفت أو بواسطة بنظام ACH، أما الطريقة الثانية من خلال تقديم شيك مصرفى أو معتمد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أفادت وزارة الإسكان، أن إتاحتها لهاتين الطريقتين جاء حرصا من فروع بنك الاسكان والتعمير، للتسهيل على السادة العملاء عملية التقدم بالحجز لقطع الأراضي والمساحات السابق ذكرها، ودفع مبلغ لإثبات جدية التقدم بالحجز، وتسير وإتمام حركة سير الإجراءات.

هذا كله بالإضافة إلى حرص فروع بنك الاسكان والتعمير على حماية العميل المتقدم بالحجز لقطع الأراضي المعلن عنها من مخاطر التى من المحتمل أن يتعرض لها حين تنقل العملاء وبحوزته مبلغ إثبات جدية حجز قطع الأراضى المذكورة، وحمل المبلغ فى صورة نقدية معه، وتزامنا مع توصيات الحكومة لدعم الشمول المالي.