المنوفية تدشن خطة عمل لخفض معدلات الإنجاب عن طريق القوافل السكانية

Advertisements

عقد المجلس الإقليمي للسكان التابع لمحافظة المنوفية اجتماع لمناقشة مجهودات المحافظة في إطار متابعة التخطيط التي تستهدف الفترة القادمة لمكافحة مشكلة التضخم السكاني في عام 2017، بالإضافة إلى مناقشة كافة الطرق الخاصة من الناحية الديموغرافية في المحافظة، وترأس هذا الاجتماع سكرتير عام محافظة المنوفية الدكتور أيمن مختار.

وحضر الاجتماع رئيس الإدارة المركزية للمتابعة التابعة للمجلس القومي للسكان ياسر جمال، كما حضر الاجتماع رؤساء المراكز العاملة في المدن والأحياء بالمنوفية، بالإضافة إلى مديري المديريات العاملين في مجال الخدمي في دائرة محافظة المنوفية، بالإضافة إلى حضور مدير عام المجلس الإقليمي للسكان بالمنوفية الدكتورة سعاد رجب.

Advertisements

وأوضح الدكتور أيمن مختار عن أهداف الخطة التنفيذية التي سيتم العمل بها من أجل خفض معدلات الإنجاب بشكل كلي من أجل تحقيق مستوى أفضل من خدمات الصحة الإنجابية بالإضافة إلى الارتقاء بالخصائص السكانية والعمل على تقليل الاختلافات النوعية والجغرافية، وذلك من خلال تدشين قوافل سكانية تجوب كافة المدن والقرى في محافظة المنوفية، مع تفعيل دور وسائل الإعلام السكاني بدعم من الوحدات المحلية العاملة في المحافظة، ودعم ومساندة مراكز الشباب بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني للعمل على نشر الوعي السكاني وعرض مشكلة الزيادة السكانية في التجمعات السكانية والقرى التابعة لمحافظة المنوفية، والعمل على التوعية بالآثار الناتجة عن الزيادة السكانية في المناطق ذات الطابع العشوائي الذي ترتفع بها نسبة معدلات المواليد.

وأشار الدكتور أيمن مختار أن الزيادة العشوائية في عدد السكان، مع عدم اتخاذ أي إجراء إدارية تعمل على إيجاد تتناسب مع معدلات النمو التي تحدث كل سنة تعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة التضخم السكاني في المناطق المختلفة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وأكد على ضرورة التوازن بين النمو الاقتصادي مع زيادة النمو السكاني لتكون مناسبة مع الدخل القومي والخدمات والموارد المتاحة للدولة، وتعمل على استغلال ما لديها من موارد بشرية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمتابعة في المجلس القومي للسكان أن نتائج تنظيم الأسرة والصحة في محافظة المنوفية سجلت معدلات جيدة بالمقارنة ما باقي محافظات الوجه البحري بأكملها من حيث انخفاض نسبة معدلات المواليد وانخفاض معدلات وفيات الأطفال، والعمل على تنظيم برامج تهدف إلى تنظيم الأسرة، والمحافظة على الصحة الإنجابية.