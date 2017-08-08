الوليد بن طلال يتحد مع طلعت مصطفى تحت إشراف وزارة الاستثمار

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أعلن الملياردير السعودي الوليد بن طلال أنه ينوي أن يستثمر ما يزيد عن 800 مليون دولار أمريكي في القطاع الفندقي في جمهورية مصر العربية ، وجاء ذلك وفقا لما قامت وزارة الاستثمار المصرية إعلانه خلال اليوم الاثنين.

والجدير بالذكر أنه جاء في البيان الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية أن الأمير السعودي الوليد بن طلال قام بالاتفاق مع سحر نصر وزيرة الاستثمار في جمهورية مصر العربية على أن تزيد استثمارات الأمير السعودي الوليد بن طلال في جمهورية مصر العربية، وأيضا تم الاتفاق على أن تتجاوز هذه الاستثمارات ما يزيد عن 800 مليون دولار أمريكي

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والجدير بالذكر أن مصر لم تنجح حتى الآن في إعادة النشاط السياحي كما كان ، حيث أن السياحة المصرية كانت في حال ازدهار قبل قيام ثورة 25 يناير التي حدثت عام 2011 وأدت إلى إسقاط محمد حسني مبارك ومنذ ذلك الوقت انتشر في مصر بعض الحوادث التي أدت إلى تراجع كبير في إيرادات القطاع السياحي والقطاع الفندقي.

ويذكر أن السياحة في مصر قد تلقت ضربة أخرى وذلك بسبب إسقاط طائرة روسية كانت تحمل سياح أجانب، ومات كل الركاب على متنها إثر سقوطها، وكان يبلغ عدد الركاب 224 ، وحدث هذه الحادثة بعد إقلاع الطائر من شرم الشيخ في عام 2015، وقد قام تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف بإعلان مسؤوليتها عن هذا الحادث

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والجدير بالذكر أن مصر قامت بإصدار قانونا جديدا للاستثمار وذلك في شهر يوليو السابق، من شأنه جذب رأس المال والاستثمارات الأجنبية للبلاد، لكي يتم رفع نسبة النمو الاقتصادي في الدولة وزيادة موارد الاقتصادية ، و ضخ العملات الأجنبية لكي تتم مواجهة الأزمة الاقتصادية الموجودة في البلاد بسبب النقص الكبير في النقد الأجنبي

والجدير بالذكر أن سحر نصر أكدت أن الوليد بن طلال قرر أن يتوسع في الفندق الذي يملكه “فور سيزونز” في شرم الشيخ المطلة على سواحل البحر الأحمر، وينوي جعله أكبر منتجع سياحي على مستوى العالم، وأيضا سيقوم بالاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بمدينة العالمين وفي تجمع مدينتي السكني بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية.