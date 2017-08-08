أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 8/8/2017 .. درجات الحرارة المتوقعة علي محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص أخبار الطقس اليوم الثلاثاء أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات النهار طقس مائل للحرارة كما ورد أنه سوف يكون رطب على أغلب مدن السواحل الشمالية حتى يصل إلى الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة ثم يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة جنوب البلاد في ساعاات النهار وتنكسر الموجة الحارة طبقًا لتصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية مع بدء دخول ساعات الليل حتى يصبح الطقس لطيفًا.

كما ورد أنه يتوقع ان تقل الرؤية الصباحية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على أغلب محافظات شمال البلاد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنه من المتوقع أن يغلب عليها أن تكون شمالية غربية معتدلة كما جاء أن الأرصاد تتوقع أن تنشط حركة الرياح على كلاً من البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

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قد أكد خبراء الأرصاد الجوية على أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط المتوقعة اليوم الثلاثاء فإنها سوف تكون خفيفة إلى معتدلة وعن حركة ارتفاع الموج فقد ورد أنها تتراوح فيه مابين متر إلى متر ونصف وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر يتوقع ان تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه وتصبح مابين مترين إلى مترين ونصف وأما فيما يخص حركة الرياح فقد جاء أنه يتوقع أن تكون السطحية شمالية غربية.

أكد بيان الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات جمهورية مصر العربية، فهي كالتالي:

القاهرة 26 35

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الإسكندرية 23 31

مطروح 24 32

بلطيم 25 33

الطور 25 35

مرسى علم 30 37

الإسماعيلية 24 36

نخل 20 35

السويس 25 36

العريش 22 33

الغردقة 30 39

شرم الشيخ 30 38

سيوة 27 38

شلاتين 28 39

قنا 27 41

سوهاج 27 40

الأقصر 28 42

المنيا 25 38

رأس سدر 26 38

الفيوم 25 38

وسط الدلتا 26 35

حلايب 27 37

الوادى الجديد 24 42

أسيوط 24 39

أبوسمبل 28 42

كاترين 20 34

أسوان 29 43

طابا 24 36

رفح 22 32

نويبع 28 39

السلوم 23 33.