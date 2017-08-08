الزيات: غياب دراسة الجدوى يقع على رأس التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في مصر

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أعلن عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، المهندس ” أحمد الزيات” أن من أبرز التحديات التي يقوم رواد الأعمال في مصر بمواجهتها في الفترة الحالية هي غياب المراكز البحثية التي تقوم على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات، وكذلك غياب المعلومات الدقيقة التي تتعلق بالفرص الخدمية والاستثمارية والتي تمكن رجال الأعمال الشباب من بناء مستقبل واعد في هذا المجال.

هذا بجانب أن من أكبر الأعباء التي يضطر رواد الأعمال إلى مواجهتها صعوبة توفير العمالة على درجة عالية من التدريب، مما يؤثر بشكل كبير على العملية الإنتاجية، هذا بجانب أن ما يجعل تدريب الشباب ودمجهم في الحياة العملية للسوق صعب جدا هو بعد المناهج الدراسية عن حقيقة الحياة العملية، هذا بجانب أن ما يعوق سير العملية الإنتاجية نحو التقدم هو حاجة التدريب لوقت كبير وجهد.

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هذا بجانب اتجاه العمالة المدربة على درجة عالية من المهارة في ظل ارتفاعات الأسعار والظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية إلى الدول الأوروبية ودول الخليج، هذا بجانب أن تطوير مشروعات رواد الأعمال يحتاج بشكل كبير إلى استخدام التكنولوجيا وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي تكون خارج محافظات القاهرة الكبرى.

كما ويقوم القطاع الخاص بسد العجز الذي تواجهه البلاد في احتياجات السوق المصرية وذلك من خلال ما يقدمه من مشروعات خدمية واستثمارية، هذا بجانب الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في فتح الأسواق الدولية والتصدير وكذلك توفير العملة الأجنبية.

و تقوم الجمعية خلال الفترة الحالية بالسّعي لتفعيل الشراكة مع مجموعة من المكاتب التجارية في عدد من الدول من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع جهاز التمثيل التجاري، هذا في ظل سعيها إلى إعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية والتجارية المصرية والتي ستقوم مصر بتخصيص إنتاجها إلى عدد من الدول الإفريقية مثل غانا و كينيا ويأتي هذا في ظل القدرة التي تتمتع بها تلك الدول من حيث استيعاب المنتجات المصرية.

هذا بجانب ورش العمل التي تعقدها الجمعية بهدف تدريب الخريجين من الشباب، وذلك من خلال التعاون مع مجموعة من المنظمات المتنوعة والتي تهدف إلى إخراج شباب على درجة عالية من التدريب ليتلاءم مع احتياجات شركات الأعضاء، ويساهم هذا أيضا في توفير الكثير من فرص العمل للشباب ويقضي على مشكلة البطالة التي يعاني منها الكثير.