تعرف علي أخطاء وزير التموين في منظومة إعادة تكلفة الخبز الجديدة

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خرجت تصريحات رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، رأفت القاضي، مشيرة إلى إن وزير التموين والتجارة، الدكتور على المصيلحي، قد قام بارتكاب عدد من الأخطاء الخاصة فى المنظومة الجديدة التي قد أعلن عنها والتي تخص منظومة الخبز وإعادة تكلفة الخبز الجديدة.

بدء العمل رسميًا بالمنظومة الجديدة للخبز والتي أعلن عنها السيد وزير التموين مع مطلع شهر أغسطس الجاري، وقد ورد في تصريحات رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين الصحفية والتي قد تم الإعلان عنها أن الأخطاء التي وقع فيها السيد الوزير تتضمن عدم انتهاء الوزارة بشكل عام من استخراج جميع البطاقات الورقية بالإضافة بطاقات بدل التالف و بطاقات بدل الفاقد كما لم يتم الإنتهاء من العمل في حالات الفصل الاجتماعى للمواطنين.

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جاء في هذه التصريحات تأكيدات علي المشقة التي يتعرض لها المواطنين والامتناع الذي يواجهونه من قبل المخابز بسبب رغبتهم في الحصول علي الرغيف المدعم وصرفه من قبل المخابز بسعر 5 قروش ما هو معتاد من الكارت الذهبى، كما ورد أنه مازال هناك نقصا في أعداد مفتشي وزارة التموين والرقابة بالإضافة إلى حاملي الضبطية القضائية والذين يكمن عملهم في أخذ عينات من أوزان الخبز، كما أكد علي أن مفتشي وزارة التموين يتخلون عن الكارت الذهبى الموجود في الفترة الحالية بالمخابز وذلك بما يخالف بشكل صريح التعليمات الصادرة من قبل الوزارة.

ورد أن قرار “على المصيلحي” الأخير والذي يخص منع بيع الخبز الحر إلى المخابز البلدية بجميع المحافظات قد ترتب عليه أن يتم تهريبه في الخفاء إلى السوق السوداء في نفس الوقت الذي لا يوجد فيه مفتشين يمكنها تغطية هذا العجز من قبل مكاتب التموين وعدم قدرتها على متابعة المنظومة الجديدة بشكل كامل بالإضافة إلى ضعف التنسيق الذي تم بين وزارة التموين ومديرياتها المختلفة والمنتشرة فى المحافظات المصرية بوجه عام والمقررة في تطبيق المنظومة.

وأضاف ايضًا أن المنظومة الجديدة تفتقر إلى سرعة تنفيذ ما أعلنه وزير التموين والتجارة كما أن الإجراءات التي كان من المقرر اتباعها تسير ببطء، كما أن عملية المناقشة التي تمت حول المنظومة الجديدة والحضور الذين حضروا هذا الاجتماع من أجل اتخاذ قرار إعادة التكلفة لم تكن بشكل كبير عبر عن جميع الأشخاص المسؤولين عن المخابز بالإضافة إلى أصحاب المخابز الموجودين بأنحاء الجمهورية وأن الحضور قد اقتصرت على فئة مقربة فقط في الوقت الحالي من السيد وزير التجارة وكانوا من رؤساء شعب المخابز وليسوا أصحابها، كما أكد في نهاية تصريحاته على أن الضرب الوهمى فيما يخص الخبز المدعم لدى بعض المخابز المصرية ما زال مستمرًا حتي الآن ولم يتغير.