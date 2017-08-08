انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق بالغردقة لإجراء عمليات الصيانة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سوف يتم قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطقة بمدينة الغردقة لكي يتسني لهم إجراء عمليات الصيانة الخاصة بالمحولات الكهربائية، وقد أكد بين من مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن التيار الكهربى سوف يتم فصله يوم الثلاثاء من منطقة مسجد عمر بن عبد العزيز بالسقالة وخلف المقابر، وسوف يتم قطع التيار الكهربي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر بعد ظهر اليوم بسبب إجراء عمليات الصيانة الدورية الخاصة بالمحولات الكهربائية.

هذا وقد تم فصل التيار الكهربي عن منطقة بنك القاهرة والمناطق المحيطة بها بمنطقة الممشى السياحي في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في وقت سابق نظرا لإجراء عمليات الصيانة الدورية الخاصة بالمحولات الكهربائية، ويذكر أن مركز عمليات البحر الأحمر قد قام بالإعلان عن فصل التيار الكهربي في خمس مناطق بالغردقة وأكد أن الانقطاع سوف يكون من نقطة الشرطة باكا والمنطقة المحيطة بها، وسوف يتم قطع التيار الكهربي عن محطة الصرف الصحي بجوار الهاي جيت و الهاي جيت وبنك بلوم وعمارات أكا بالإضافة إلى منطقة نادي شدوان وبلوكات الجامع القطري بمدينة الغردقة وانقطاع الكهرباء كان سببه إجراء عمليات الصيانة الدورية الخاصة بالمحولات الكهربائية.

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الجدير بالذكر أن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي عن العديد من القرى والفنادق السياحية صباح اليوم بمنتجعات مكادي منتجع سهل حشيش بالبحر الأحمر بعد أن قام مسؤولي محطة محولات مكادي بطلب فصل التيار الكهربي لكي يتسني لهم إجراء عمليات الصيانة بالمحولات الكهربائية وعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.