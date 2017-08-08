الخميس هو الموعد الأخير لقبول طلبات المتعاملين على الحزام الأخضر في منطقة 6 أكتوبر

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أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية “طارق السباعي” أن آخر فرصة لقبول طلبات المتعاملين على قطع الأراضي هو يوم الخميس القادم، هذا بالنسبة للأراضي ” 7 و8 و 9 و10″ و هي نفسها الأراضي التي قد سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية وكذلك الواقعة على الحزام الأخضر في 6 أكتوبر.

وللاطلاع على المخطط المقترح للأحواض وكذلك تحديد أسس التعامل من خلال استيفاء استمارة الرغبات، فإن يجب على المتعاملين التوجه إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر.

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وأضاف خلال التصريحات أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية كان قد سبق له الموافقة على آلية العمل مع المتعاملين والتي تتعلق بأراضي 6 أكتوبر، و عليه فقد تقدم المتعاملين إلى جهاز المدينة لتقديم مستنداتهم، و قد أضاف آلية التعامل كالآتي:

في حالة تغيير النشاط من استصلاح أراضي إلى نشاط عمراني فإن قيمة العلاوة تصل إلى 435/م2، بجانب شبكات المرافق الداخلية بنحو 381ج/م2، شرط أن تكون النسبة البنائية لا تتجاوز 15% من المساحة الكلية والتي تصل إلى 12494 فدان، كما أن هذا السعر قد تم الوصول إليه بحساب النسبة البنائية 15% من كامل المساحة و مساحة 5 أفدنة للمرافق الداخلية.

أما فيما يتعلق بالسداد، فإن السداد من الممكن أن يكون فوري أو من خلال أقساط بتقديم 25% من المبلغ كمقدم أما الباقي فيتم تجزأتُه من خلال أقساط لفترة 3 سنوات، أو من خلال تسديد مقدم بنسبة 15% والباقي على 7 أقساط ومدة سماح تصل إلى 3 سنوات، أو من الممكن أن تقوم الهيئة بإعفاء المتقدم عن علاوة تغيير النشاط التي سيقوم بتقديمه من خلال تقديم تنازل عن 50% من القيمة للهيئة.

و جاءت الموافقة من قبل الهيئة بناء على مجموعة من الاشتراطات وهي: إقرار علاوة في حالة المخالفة، تمييز كل قطعة عن الأخرى طبقا لموقعها، تحديد الشكل القانوني للتعامل بين أكثر من مالك على نفس القطعة شرط ألا تقل المساحة عن 100 فدان.

وخلال المرحلة الأولى ستقوم الهيئة بالتعامل مع عدد من القطع على الأحواض “8 و9 و10 و 11” و سيتم التعامل مع الباقي بعد الإعلان عن ذلك، كما أضاف أن أي من الأعمال التي ستتم بعد المعاينات سوف يتم إزالتها على نفقة المخالف بجانب أن تلك الإجراءات لا تعد تقنين للمخالفات.