مصر تتسلم الغواصة الألمانية تايب 42 اليوم وترفع عليها علم مصر احتفالاً بانضمامها للقوات البحرية

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تشهد ميناء كيل بألمانيا اليوم مراسم تسليم جمهورية مصر العربية الغواصة المصرية الثانية”تايب 42″ طراز 209 الألمانية، من الشركة الألمانية” tkms” بحضور قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد سعيد، وأندر باسم بورمستر، ممثل الشركة، بالإضافة إلى ودرنا بلور ولفز وزير الاقتصاد والنقل وتكنولوجيا، والفريق راينو برنكمان، نائب قائد القوات البحرية.

وتسلمت مصر الغواصة الألمانية الثانية الحديثة تايب 42 طراز 209 قبيل دخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية لتعزيز قدراتها علي تحقيق الأمن والسلامة البحري، وحماية حدود مصر والمصالح الاقتصادية المصرية في البحرين الأحمر والبحر المتوسط، بالإضافة إلى توفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، وقد تلقى طاقة الغواصة الألمانية تدريبات نظرية، وتدريبات عملية بالميناء والبحر والتدريب علي الإبحار الآمن بالمياه الضحلة والمياه العميقة علي مدار عدة أيام وقد بذل عناصر القوات البحرية المصرية الجهد والعرق في التدريب والعمل لكي يكونوا جديرين بالثقة التي أعطاها الشعب لهم، ولكي يتسنى لهم تنفيذ جميع المهام التي تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة إليهم بكل كفاءة واقتدار.

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الغواصة الألمانية من طراز تايب 209-1400 وتستطيع الإبحار لمسافة تزيد عن 11 ميل بحري، ولها قدرة خاصة علي إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وسرعتها القصوي 21 عقدة، وتم تزويد الغواصة تايب 209 بأحدث الأنظمة الملاحية وأحدث أنظمة الاتصالات، ويعتبر هدف الغواصة حماية أمن وسلامة وسواحل المياه الإقليمية، وطول الغواصة 73.60 متراً.

وسوف تغادر الغواصة بعد مراسم تسليمها ميناء كيل بألمانيا لكي تبحر لمسافة 3644 ميل بحري لمدة 22 يوم تمر من خلالها بالعديد من الممرات الملاحية والقنوات الملاحية أبرزهم قناة كيل ونهر إلبة ببحر الشمال، مضيق دوفر والقناة الإنجليزية بالمحيط الأطلنطي، ومضيق جبل طارق ومضيق بنتلاريا بالبحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلي رأس التين بمحافظة الإسكندرية، ويعتبر بوصول الغواصة الجديدة حرصت القوات المسلحة المصرية علي توفير منظومة متكاملة للتأمين الإداري والفني من خلال تطوير الأرصفة المخصصة لكي يتم استقبال وربط غواصات طراز 209 الجديدة بالقوات البحرية المصرية وتجهيزها بشكل كامل علي الخدمات والمرافق طبقاً لأحدث الأنظمة وإنشاء تغطية معدنية كاملة لمنطقة الأرصفة بمسطح يتجاوز 30 ألف متر مربع، وقد تم تزويد الأرصفة بعدد من الأوناش المتدرجة قدرة التحميل وتفريق المنظومات القتالية والإدارية والمنظومات الفنية بالإضافة إلى ورشة إصلاح وورش الصناعات والمخازن وأماكن الإيواء والمكاتب الإدارية.