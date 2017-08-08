مصر تتسلم الغواصة الألمانية “42”اليوم بميناء كيل

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تقوم جمهورية مصر العربية اليوم بتسلم الغواصة المصرية الثانية 42 طراز 209 وهذا خلال احتفال كبير يقام في مدينة كيل الألمانية، وهذه الغواصة هي من إنتاج شركة تيسين كروب “Thyssenkrupp”، وهذه الغواصة تعتبر الثانية ضمن صفقة قامت مصر بتوقيعها مع ألمانيا باستلام أربعة غواصات.

وتعد الغواصة الألمانية 42 هي من الإضافات الجديدة لجيش القوات البحرية المصرية، حيث أنها تمتلك قدرات هجومية بمميزات عالية، ويتعمل على تأمين السواحل المصرية، فهي تعتبر قفزة في مجال التسليح البحري المصري، وستعمل على تطوير إمكانيات الجيش البحري.

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وسيقوم قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد برفع علم جمهورية مصر العربية على متن الغواصة المصرية الجديدة تايب 209/1400، كما يقوم بمرافقته وفد من قيادات القوات المسلحة المصرية، ومن الحاضرين في هذا الاحتفال هو قائد القوات البحرية الألمانية، وسيتم الاحتفال بتسليم الغواصة في ميناء كيل الألماني، وسيكون هذا التسلم من ضمن مراسم الاستقبال الرسمية، وسيتم عزف السلام الجمهورى لكلا من جمهورية مصر العربية و دولة ألمانيا.

ومن المميزات التي تختص بها الغواصة 42 تايب 209 أنها تعتبر من الغواصات الهجومية والتي تعمل بالديزل والكهرباء، فإن الغواصة 42 مزودة بأنظمة جديدة ومتطورة تقوم بالتحكم في إطلاق الطوربيدات، وأيضا بها أنظمة إلكترونية تقوم بالتحكم في الأسلحة خلال عمليات الإطلاق.

ومن المميزات الخاصة بالغواصة 42 أن طول الغاطس الخاص بها يصل إلى 62 مترا، وبارتفاع 12.5 متر، وأقصى عمق يمكن الغواصة ان تتخطاه هو 500 متر تحت سطح الماء، كما ان في تصميمها تملك الغواصة ثمانية أنابيب طوربيد عيار 533 مم، وبها مخزن يتسع لـ 14 طوربيد، ولها القدرة الكبيرة في أن تقوم بإطلاق صواريخ “الهاربون” البحرية التي تعمل مضادات للسفن، بالإضافة على أنها لها القدرة في زرع الألغام البحرية.

ويأتي رفع العلم المصري على الغواصة هي بمثابة إعلان عن انضمامها للأسطول البحري المصري، وتكون بذلك من ضمن مجموعة من الصفقات التي قامت بها مصر مؤخرا لتجعل البحرية المصرية في مصاف البحريات العالمية، وهذا بناء على خطط التطوير التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالإضافة إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى.