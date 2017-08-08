“شريف حبيب” يقدم مساعدات مالية عاجلة ل16 أسرة في بني سويف

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أمر محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب مدير خدمة المواطنين للحالات الإنسانية الصعبة في محافظة بني سويف، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ليعمل على توفير الاحتياجات الأساسية الصحية والاجتماعية بشكل مستمر وله صفة الدوام لكل الأسر الفقيرة في المحافظة، وذلك في إطار العمل فيما بين جمعيات المجتمع المدني والجهات المعنية الحكومية.

وقام شريف حبيب بمساعدة ستة عشر أسرة محتاجة وفقيرة عن طريق تقديم العديد من المساعدات العاجلة المادية لمساعدة الأسر الفقيرة لتحسين أحوالهم المعيشية، وشدد محافظ بني سويف على تقديم تقرير بصفة مستمرة لمتابعة وضع الأسرة الفقيرة في المحافظة.

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جاءت هذه الإجراءات التي قام بها محافظ بني سويف من خلال لقاءه الأسبوعي الذي يقابل فيه المواطنين لعرض مشاكلهم و شكاويهم ومطالبهم على كافة الأصعدة، وحضر هذا اللقاء كل من السكرتير العام المساعد في محافظة بني سويف اللواء خميس أبو الفضل بالإضافة إلى حضور عدد من المسؤولين المحليين المختصين في هذه المجالات الذين يعملون على توفير نظام متكامل للعمل على حل مشاكل وشكاوي وطلبات المواطنين ليتم عمل دراسة لهذه المشاكل والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لحلها لسرعة البت في اتخاذ كافة القرارات المناسبة في أقرب وقت ممكن.

وقدم أهالي منطقة عزبة الجنادي التابعة لمركز إهناسيا كافة أوجه الشكر والتقدير لمحافظ بني سويف والجهاز التنفيذي العامل في المحافظة حيث عمل بشكل سريع لحل مشاكلهم قبل عرضها في اللقاء الأسبوعي مع المحافظ، حيث كانت عزبة الجنادي تعاني من ضعف توفير مياه الشرب وقامت الوحدة المحلية العاملة في مركز إهناسيا بمخاطبة الجهات المسؤولة المختصة للعمل على حل هذه المشكلة الذي يعاني منها الأهالي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الناحية الفنية.

وكما قام الدكتور شريف حبيب بالاستماع لمطالب قرية مازورة حيث قدموا التماس بطلب تخصيص أرض يتم إقامة مركز شباب عليها يهدف إلى خدمة أهالي قرية مازورة والمناطق التابعة لها، وأمر شريف حبيب بدراسة مطالب القرية عن طريق التعاون مع مديرية الشباب والرياضة في محافظة بني سويف ومن ثم محافظة وزارة الشباب والرياضة بخصوص تحقيق طلب أهالي القرية، كما يتطلب تنفذ القرارة مخاطبة مديرية الري في محافظة بني سويف لمخاطبة وزارة الري والموارد المائية حيث أنا صاحبة قطعة الأرض التي سيقام عليها مركز الشباب.