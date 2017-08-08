التموين تعلن ارتفاع سعر زيت “تحيا مصر”

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خرجت بعض التصريحات الصادرة من خلال مصدر مسؤول تابع إلى المجمعات الاستهلاكية، والتي تتبع وزارة التموين والتجارة مشيرة إلى أنه قد تم رفع سعر زجاجة زيت “تحيا مصر” الموجودة بالأسواق المصرية مؤخرًا بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج الخاصة بها والعديد من المصروفات المقررة والتي تحتاجها الوزارة من أجل إنتاج الزيت في ظل ارتفاع الأسعار، وقد ورد أن هذا الزيت يوجد في عبوة حجم اللتر حيث ورد أنها قد ارتفعت من 16 إلى 20.5 جنيها للزجاجة الواحدة مقارنة بأسعارها التي يتم تسليمها به للمستهلك فى الفترة الماضية.

وردت هذه التصريحات من قبل عدد من فروع المجمعات الاستهلاكية بعد أن قد وصلهم إخطار رسمي من قبل رؤساء القطاعات التجارية الخاصة بالشركات مؤخرًا برفع قيمة أسعار الزيت في جميع المنافذ بجميع المحافظات المصرية بداية من تاريخه.

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وأضاف المصدر في تصريحاته الصحفية أنه بالنسبة إلى هذا الزيت تقوم الوزارة بتصنيعه باستخدام عباد الشمس، كما يقوم بصرفه في هذه الفترة طبقًا للخطة الموضوعة ضمن مقررات السلع المضافة مؤخرًا إلى البطاقات التموينية لجميع المحافظات بالإضافة إلى سلع الخبز المقررة علي البطاقات طبقًا لعدد أفراد الأسرة الواحدة والتي يحصل عليها المواطنون لمدة 20 يوما عن طريق استخدام بطاقات التموين المقررة وذلك من بداية كل شهر من الشهور الميلادية.

وقد لفت المصدر في تصريحاته إلى أن عملية صرف زيت الخليط في وزارة التموين والذي يتم صرفه ايضًا علي البطاقات التموينية يأتي بسعر 14 جنيها وذلك بالنسبة إلى العبوة الواحدة والتي تزن زنة 800 ملليجرام حيث يتم ذلك طبقًا للتصريحات دون تغير السعر ليترتب علي ذلك تعدد بدائل الاختيار في عملية صرف المقررات الخاصة بالسلع المدعمة وذلك لأصحاب البطاقات التموينية الذين تم دمج اسمائهم علي البطاقات التموينية الذكية والتي تعمل الوزارة علي تحديثها باستمرار وإضافة المواليد الجديدة عليها.

وقد ورد طبقًا لأحدث تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المتوقع أن يتم فتح أبوب التقديم لتحديث هذه البطاقات خلال شهر أغسطس الجاري ولكن لم يرد في التصريحات الوزارية تحديد لليوم التي يتم فيه هذا الأمر.