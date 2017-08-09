اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس قبرص للتشاور حول المصالح المشتركة للبلدين

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قام رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بتلقي اتصال تليفوني من “نيكوس أناستاسيادس” رئيس قبرص، والجدير بالذكر أن الرئيس القبرصي قام بإظهار تقديره وتقدير بلاده للعلاقات المتميزة التي تقوم بالجمع ما بين قبرص ومصر خلال هذه المكالمة التلفونية ، وخص بالذكر العلاقات بين مصر وقبرص خلال السنوات السابقة التي حدث فيها تطوراً كبيراً في التعاون بين البلدين وتم تطوير العلاقات إلى مستوى أبعد في مختلف المجالات، حيث أن مصر وقبرص أصبحت تجمعهم علاقات قوية أكثر من ما سبق في أكثر من مجال مختلف.

والجدير بالذكر أن الرئيس القبرصي قام بالتأكيد الشديد على حرص قبرص على مواصلة هذه العلاقات الثنائية مع مصر وأن قبرص لن تترك أي فرصة كي تعززها، وأنها تعمل على تعزيز أطر التعاون الموجود والقائم بينها وبين مصر ، وذلك من أجل تحقيق المصالح المشتركة التي بين الشعبين الصديقين.

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والجدير بالذكر أن رئيس قبرص أناستاسياديس قد أشاد بمستوى التشاور المتميز في الأمور السياسية بين مصر وقبرص بخصوص القضايا الإقليمية وأيضا القضايا الدولية التي تجمع اهتمام مشترك بين كلا من البلدين.

ومن جانبه قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد على اعتزاز جمهورية مصر العربية بالعلاقات المستمرة مع قبرص التي تهدف إلى البناء الهادف وأيضا تعتز مصر بالتطور الإيجابي المتواصل بين البلدين ، سواء على المستوى العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص أو في إطار التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وقد أشار الرئيس السيسي إلى أهمية أن تتم مواصلة العمل على التدعيم في العلاقات بين البلدين التي أصبحت وثيقة في كل المجالات.

وأيضا أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواقف قبرص التي تقوم بدعم كل الجهود المصرية التي تسعى إلى حفظ دعائم الاستقرار في منطقة الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ويذكر أن خلال الاتصال تم بحث طرق جديدة لكي يتم تعزيز آلية التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان، حيث قام كلا من الرئيسان بالتأكيد على أهمية الحفاظ على آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، ومتابعة المشروعات والمصالح التي تهم الثلاث دول المذكورة.