نيابة أمن الدولة العليا تحيل مرتكب هجوم الغردقة لمستشفى الأمراض العقلية

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أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها ، بإيداع منفذ هجوم كان قد استهدف عدد من السياح بأحد شواطئ مدينة الغردقة في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للكشف عن مدى سلامته العقلية.

ويأتى قرار المستشار “خالد ضياء الدين” المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإيداع منفذ الهجوم في المستشفى لمدة 45 يوماً، لللوقوف على معرفة وتحديد ما إذا كان قادرا على ما يفعله ام ان هناك خلل عقلى وراء ارتكاب الواقعة ،وذلك بحسب ما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي.

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وكانت قد شهدت مدينة الغردقة هجوم أحد الأشخاص على عدداً من السياح بسلاح أبيض على شاطئ أحد فنادق الغردقة، في 14 يونيو، مما أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين وأخرى من جمهورية التشيك، وإصابة 3 سائحات أخريات.

وكان قد صرح مسؤولى الأمن بإن المهاجم قام بالسباحة عبر البحر متسللا للشاطئ ثم قام بطعن سائحتين، ثم واصل السباحة إلى شاطئ أخر، ليقوم بطعن سائحتين أجانب آخرين، ثم قامت السلطات بإلقاء القبض عليه.

وصرح عدة مصادر امنية آنذاك بأن مرتكب الواقعة والذي كان يحمل سكينا قتل في البداية السائحتين قبل أن يصيب اثنتين أخريين في أحد المنتجعات السياحية بالمدينة.

وأضافوا أن المهاجم استطاع بعد ذلك من السباحة إلى شاطئ آخر بجوار الأول ثم قام بمهاجمة المتواجدين على الشاطئ ليصيب اثنتين أخريين قبل أن يتمكن أفراد الأمن المتواجدين على الشاطئ من شل حركته وإلقاء القبض عليه .

مما دفع السلطات الألمانية لأن تعرب عن استيائها وغضبها جراء مقتل السائحتين الألمانيتين في أحد المنتجعات السياحية بالغردقة بمصر، وصرحت وزارة الخارجية الألمانية بان الحادث يعتبر عملاً إجرامياً .