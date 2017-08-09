أخبار الطقس اليوم الأربعاء 9/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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قام خبراء هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان مؤخرًا عن آخر أخبار الطقس اليوم المتوقعة علي أنحاء البلاد، حيث جاء أنه يتوقع أن تستمر حالة الطقس حارا علي جميع المحافظات كما يتوقع الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على كلاً من السواحل الشمالية علي أن يكون الطقس حار رطب على كلاً من الوجه البحري ومحافظة القاهرة حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد ثم ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير حتى تصل يصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد في ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيف في ساعات الليل.

كما ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه تقل حالة الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على كلاً من محافظات شمال البلاد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد وقد أعلن بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية ثم تصبح معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها خلال اليوم على كلاً من محافظة جنوب سيناء وعلى سواحل البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في تلك المناطق ويؤثر علي حركة الصيد هناك.

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وقد جاء في بيا هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فإنه يتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة كما يتوقع ان ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر إلى متر ونصف وعن حركة الرياح فإنه يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية، جاء فيما يخص حالة البحر الأحمر فإنه يتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتكون مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ايضًا ما بين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

قد جاء في بيان هيئة الارصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على أغلب محافظات مصر أن:

القاهرة 27 36

بورسعيد 26 32

السويس 25 37

العريش 23 33

مطروح 25 32

شرم الشيخ 31 40

رفح 22 32

بلطيم 26 33

دمياط 25 32

الطور 27 35

كاترين 20 36

مرسى علم 29 39

الغردقة 29 40

الإسكندرية 26 31

الإسماعيلية 24 36

أبوسمبل 26 42

أسيوط 26 39

رأس سدر 26 39

سوهاج 28 40

نخل 21 36

طابا 24 36

سيوة 26 39

المنيا 25 38

الأقصر 27 43

الوادى الجديد 24 42

قنا 27 42

أسوان 29 44

الفيوم 25 38

وسط الدلتا 26 36

شلاتين 29 39

حلايب 27 36

نويبع 28 39

السلوم 24 33.