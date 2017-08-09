ننشر تعليمات “التضامن” لحجاج الجمعيات أهمها منع التجمعات السياسية

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احتوت استمارة طلب أعضاء حجاج الجمعيات الذين يرغبون فى الحصول على تأشيرة الحج عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى، بعض الشروط والتعليمات التي يجب على حجاج الجمعيات الأهلية الالتزام بها أثناء فترة وجودهم داخل المملكة العربية السعودية، سوف نستعرض سويا هذه التعليمات كالآتى:

1- منع قيام الحجاج بأى أعمال دعائية أثناء تأدية شعائر الحج.

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2- منع وجود أى تجمعات أثناء تأدية مناسك الحج منعا باتا وبالأخص التجمعات التي يكون الهدف منها سياسيا أو غير هذا من أعمال الاعتصامات والمظاهرات حرصا على الأمن العام بالمملكة العربية السعودية.

3- عدم جلوس الحجاج على الأرض بين الطرقات التي تؤدي إلى الحرمين وإلى جسر الجمرات وفي أماكن المشاعر المقدسة مثل”المزدلفة ومنى وعرفات”.

4- تطلب وزارة التضامن الاجتماعى من الحجاج الالتزام بشروط و توصيات المملكة العربية السعودية، بأن يقوم الحاج بأداء نسك الهدي عن طريق البنك الإسلامي للتنمية أو الراجحي أو الذهاب بصورة مباشرة إلى المذابح المفتوحة، حرصا على أداء الحجاج النسك وفقا لقواعد وتوجيهات الشريعة الإسلامية، والبعد عن المحتالين والوسطاء.

5- ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للذهاب والعودة المكتوبة على تذكرة الطيران طبقا لبرنامج الرحلة.

6- ضرورة الالتزام بتوصيات المشرفين عند الذهاب أو التنقلات الداخلية من خلال الأتوبيسات أو تسكين الحجاج بالفنادق وتنظيم عملية تناول الوجبات والانتقال إلى مناطق رمى الجمرات وتأدية المناسك.

7- الحرص على النظافة العامة فى الفنادق ومناطق تأدية المناسك وضرورة اتباع الإجراءات الصحية لحماية الحجاج من الأمراض المعدية.

8- تعمل بعثة وزارة التضامن جاهدة بالتعاون مع البعثة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ووزارة الحج السعودى لاستقبال الشكاوى التي تختص بشؤون الحجاج، والسعي على حل المشاكل التى تواجه الحجاج أثناء تأدية فريضة الحج.

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، “غادة والى”، عناية السادة المسؤولين إلى ضرورة توافر الرعاية المتكاملة التي يتطلبها حجاج الجمعيات الأهلية، كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية مرافقة المشرفين لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج.

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن الهدف الرئيسي من وضع تلك الشروط والتعليمات، هو حرصها الشديد على تأدية فريضة الحج بصورة آمنة لحجاج الجمعيات الأهلية.