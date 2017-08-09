التضامن تعلن أن البعثة الرسمية للحج تصل الاراضي المقدسة الجمعة لاستلام الفنادق

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أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، “غادة والى”، أن أولى بعثات الحج الرسمية لوزارة التضامن سوف تسافر إلى الأراضى المقدسة، يوم الجمعة القادم، وسوف تضم عدد 15 فردا،للقيام باستلام الفنادق وإجراء كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الحجاج ومعالجة كل المشكلات التي من المحتمل أن تواجه الحجاج.

صرحت “غادة والى”، اليوم الأربعاء، فى بيان صحفي لها، أن أولى رحلات حجاج جمعيات التضامن الاجتماعى سوف تبدأ يوم السبت القادم، من خلال سفر عدد 750 من حجاج محافظتى بورسعيد والجيزة، كما أعربت وزيرة التضامن عن سعادتها وقدمت سيادتها كل الامنيات الطيبة لجميع الحجاج.

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دعت وزيرة التضامن لكل الحجاج بأن يؤدوا مناسك الحج بأفضل شكل، مشيرة إلى أن أولى البعثات سوف تقوم باستلام الفنادق التي تم التعاقد عليها من قبل وزارة التضامن مع الطرف السعودي، وتراجع المخيمات بالمشاعر المقدسة فى منطقة منى وعرفات، وتستلمها الحجاج بعد الانتهاء من إعدادها من جانب السلطات السعودية “المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية”.

أضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، من خلال البيان الخاص لها، أن الفنادق التي تم التعاقد مع الوزارة عليها تصل إلى 18 فندقا، منها حوالى 8 فى مكة المكرمة و10 فنادق بالمدينة المنورة، وجميع الفنادق بالأماكن المركزية المحيطة بمنطقة الحرم.

أنه سوف يتم إتاحة كافة الخدمات بشكل متميز بهدف اساس وهو توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، كما شددت الوزيرة على أعضاء البعثة بضرورة الإلتزام بالتنبيهات والشروط الموجه من قبل السلطات السعودية والمصرية على حد سواء، والقضاء على أى صعوبات قد تواجه الحجاج، مع التعاون الأمثل بين جميع البعثات النوعية المصرية.

كما أشارت “غادة والى”، إلى أن وزارة التضامن قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من زيادة الأسعار وتقليل النفقات، من غير التأثير على نوع الخدمات التي سوف تقدمها للحجاج، إذ تم إبرام العقود مع الفنادق بصورة مسبقة وبأسعار منخفضة عن العام السابق .

هذا مع حرص وزارة التضامن على جودة وانتقاء فنادق بالمنطقة المركزية للحرم فى مكة والمدينة المنورة، والبعد عن أى شىء يمكن أن يرهق الحجاج، كما تم العمل على إلغاء تخصيص التأشيرات الإشرافية لرؤساء الرحلات على مستوى محافظات الجمهورية، لتقليل النفقات.