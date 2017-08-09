وزير الصحة يعلن عن توفير 200 دواء ناقص بالسوق المصري له بدائل

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قام وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد، بتوفير عدد 200 دواء من الأدوية التي كان يعاني منها السوق المصري بسبب نقصانها بالأسواق حيث أكد الوزير أن هذه الادوية لها بدائل ومثائل تشبه نفس خواصها وتأثيرها فى السوق المحلي في الوقت الراهن، حيث أكدت سيادته على نواقص هذه الأدوية مازالت مستمرة فى الانخفاض في هذه الفترة.

وأضاف السيد وزير الصحة والسكان، خلال تصريحاته الصحفية التي تم الإعلان عنها مؤخًرا، أن هناك تحركًا جديد تشهده الأسواق المصرية بشكل كبير من أجل الوصول بهذه النواقص من الأدوية في السوق إلى 0%، أما فيما يتعلق بعملية توفير الدواء للمرضى في مصر بجميع المحافظات والفئات وخاصة المصابين منهم حاليًا بالأمراض المزمنة وكبار السن قد أكد السيد الوزير أن الحكومة تجعل هذا نصب أعينها وتعده هدف ترغب في تحقيقه مسألة أمن قومى.

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وأوضح الدكتور أحمد عماد في مجمل تصريحاته الصحفية أنه فيما يتعلق بشأن السوق المحلى والتغيرات التي تطرأ عليه بشكل دائم والهزات الاقتصادية التي تعرض لها إلى أنه قد شهد له بتحسن ملحوظ علي الرغم من التحديات التي أصبح يواجهها في الفترة الأخيرة.

وقد أكد “عماد”، فى تفاصيل حواره علي أن السوق المصري المحلي مازال ينمو بمعدل كبير في هذه الفترات وقد ترتب علي هذا تحسن الاقتصاد المصري بوجه عام في عدد كبير من القطاعات والجهات، كما لفت سيادته على إلى أن الحكومة تسعى لسد العجز في أي جهة تخص المواطن كما تسعى إلى تحسين صورة المواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة الخاص به كما أنها مازالت مستمرة في جهودها الخارجية التي تقوم بها عن طريق التواصل مع عدد من الدول الأخرى المنتجة للأدوية.

ورد في تصريحات السيد وزير الصحة والسكان أن الحكومة تتواصل في الفترة الحالية مع عدة جهات خارجية تتحكم في عملية تسويق الأدوية الهامة والشحيحة من أجل توفيرها كما تعمل على عقد عدد من الاتفاقيات من أجل تسويق الأدوية المحلية فى الخارج بشكل مناسب، مما يترتب علي هذا طبقًا لتصريحات الوزير توفير العملة الصعبة للبلاد وتحسين اقتصادها.