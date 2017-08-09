“الاستثمار والتعاون الدولي” يعقد اجتماعا مع بالقليوبية لتطوير القناطر

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اجتمع كل من وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ومحافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر كما حضر الاجتماع كل من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة القليوبية المهندس طارق عواد، ورئيس القطاع التنفيذي والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل المهندس سامي فرج، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الارشاد والتدريب في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء عزوز، كما حضرت نائبة وزير السياحة عادلة رجب، ليتم الاجتماع في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في منطقة صلاح سالم.

يعقد الاجتماع لمناقشة مشروع تطوير منطقة القناطر الخيرية وبحث كافة الفرص الاستثمارية في محافظة القليوبية ليتم الاستفادة من المعالم الأثرية الواقعة في المحافظة من أجل إقامة العديد من المشروعات السياحية والاستثمارية التي ستعمل على جذب السياحة الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبية مثل إنشاء فنادق سياحية وحدائق تعليمية تكون مخصصة للأطفال.

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كما تم بحث إنشاء ممشى للسياح، مع توفير كافة وسائل المواصلات اللازمة توفرها في المحافظة لضمان نجاح هذه المشروعات السياحية الكبيرة التي ستعمل على أحياء المعالم السياحية وتجعل من محافظة القليوبية مقصد للسياحة والمستثمرين، كما تم بحث المنطقة الخاصة بالشاليهات يتم مناقشة إقامة مشروع سياحي هناك هو عبارة عن إقامة فندق سياحي ضخم يتم إنشاؤه على طراز المباني ذات الطابع الأثري المتوفرة في محافظة القليوبية.

وقدم محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي شرح وافي عن مشروع تطوير منطقة القناطر الخيرية، حيث عرض إنشاء شبكة كاملة للمواصلات النهرية لتكون ذات طابع أثرى، كما يتم طرح باقي المنطقة للاستثمارات الأجنبية ليتم تطويرها وجذب السياحة الخارجية العالمية عن طريق إنشاء العديد من الكافيتريات والمطاعم والمناطق الخضراء بالإضافة على إقامة مناطق تجارية، وتنظيم العديد من المسابقات والعروض التي تتم في النهر، وإنشاء مرسى لليخوت البحرية في القناطر.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من المشروعات منها صيانة المباني الأثرية في منطقة القناطر الخيرية، بالإضافة إلى صيانة الكباري، والعمل على زيادة الإضاءة الليلية في المنطقة، العمل على جعل محافظة القليوبية من المناطق الجاذبة للاستثمار والترويج للمعالم الأثرية الموجودة في المنطقة ليتم عرضها على كافة المستثمرين في كافة أرجاء العالم، وتم عمل العديد من المطبوعات عن المعالم الأثرية في المحافظة من قبل وزارة الآثار.

كما شهد الاجتماع عقد بروتوكول يهدف إلى تعاون كافة الجهات والوزارات الحكومية المسؤولة مع محافظة القليوبية يتم إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية في محافظة القليوبية.