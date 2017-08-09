“الإغاثة والطوارئ” تنظم قافلة طبية خاصة بجراحة وطب العيون

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تم تنظيم قافلة طبية متخصصة بطب وجراحة العيون في محافظة الفيوم وبالتحديد في قرية فيديمين، وقامت القافلة الطبية بالكشف على أكثر من 170 مواطن في المحافظة ليتم الكشف الطبي عليهم بالمجان ووصف وصرف العلاج وإجراء قياس النظر لمن تستدعي حالتهم ليستفيد كافة المواطنين من الخدمات الطبية المقدمة بالمجان بدون أي مقابل مادي والجدير بالذكر أن مؤسسة الإغاثة والطوارئ بمحافظة الفيوم هي من قامت بتنظيم القافلة الطبية.

وفي إطار عمل القافلة تم تشخيص خمسة وثلاثين حاجة تحتاج إلى نظارة طبية، كما تم تشخيص ثلاثين حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالعيون سواء في الشبكية أو ظفرة أو مياه بيضاء، كما تم الكشف على حالة واحدة فقط كانت فتاة شابة كان بحاجة إلى إجراء عملية زراعة قرنية، وجاري التعاون مع قوافل مؤسسة الإغاثة والطوارئ ليتم إجراء العمليات الجراحية لهم.

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كما تم تنظيم ورش عمل مصغرة تقوم بدور توعوي في مجالي الصحة والتغذية للسيدات المشاركات والمستفيدات من أعمال القافلة الطبية المتخصصة في جراحة وطب العيون لتعظيم الفائدة من أعمال القافلة الطبية.

أشادت مؤسسة الإغاثة والطوارئ بجهود فريق عمل لجنة الزكاة في قرية فيديمين وهي جهود تطوعية حيث تعد لجنة الزكاة هي شريك في تنفيذ القافلة الطبية الخاصة بـطب وجراحة العيون حيث تم التعاون فيما بينهما لتسهيل عمل القافلة بدون أي زحام من المواطنين في الفيوم.

وأعرب المواطنين المستفيدين من عمل القافلة الطبية في طب وجراحة العيون على رضاهم التام عن كافة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى حسن المعاملة من الفريق الطبي المقدم للخدمة.

وتعد القافلة الطبية المتخصصة في جراحة وطب العيون من ضمن برنامج قوافل الأمل التي تعمل على الرقي بحياة المواطنين المقيمين في محافظة الفيوم عن طريق مكافحة الأمراض في المناطق النائية والفقيرة لمساعدتهم على أن يكون قادرين على المشاركة في ركب التنمية والإنتاج والتعلم.

والجدير بالذكر أن برنامج قوافل الأمل يتكون من عدد كبير من المشروعات ويأتي من أولياتها مشروع الحد من فقدان الإبصار والعمى من خلال العمل على الكشف المبكر عن أمراض العيون التي تؤدي إلى الإصابة بالعمى ومنها أخطاء الانكسار والرمد الحبيبي والمياه الزرقاء والبيضاء.