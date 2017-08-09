الزراعة تعلن عن أسعار العجول والأبقار والأغنام البلدية قبل عيد الأضحى

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قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مؤخرًا بالإعلان عن طرح عدد 49 ألف و 446 رأس داخل الأسواق من العجول البقرى بالإضافة إلى الأغنام والجاموس والماعز البلدية والتي تعد جميعها من إنتاج الوزارة، حيث تم توزيع هذه الكمية علي المحافظات المختلفة، في إطار استعداد وزارة الزراعة لعيد الأضحى المبارك، وقد أعلنت الوزارة عن عرض هذه الرؤوس بأسعار مخفضة عن أسعار السوق المحلي وذلك مقارنة بالأسواق الأخرى، من أجل أن تساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين المصريين في كل مكان.

جاء في بيان لوزارة الزراعة إنه سوف يتم طرح عدد 261 رأس من عجول الجاموس البلدية بالأسواق حيث ورد أن سعر الكيلو القائم منها سوف يكون 50 جنيها، كما مقرر أن يتم طرح عدد 26 ألف و 799 رأس من رؤوس العجول البقرى البلدية وسوف يكون سعر الكيلو منها 55 جنيه، وعدد 7747 رأس من كلاً من الماعز و الأغنام علي أن يكون سعر الكيلو القائم منها 60 جنيه.

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جاء في بيان الزراعة إنه تقرر أن يتم البدء في حجز الأضاحي في الفترة الحالية بداية من يوم الأحد المقبل، حيث تقرر أن يتم فتح أبواب مزارع قطاع الإنتاج ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة بالإضافة إلى ايضًا المعمل الإقليمى للأغذية والأعلاف، ومحطات البحوث التي تتبع معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، كما تنظم لهم الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب، بالإضافة إلى مديريات الإصلاح الزراعى.

كما قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عبد المنعم البنا، بالتشديد على ضرورة إحكام الإنتباه من قبل المفتشين والمسؤولين إلى عمليات الرقابة والمتابعة بجميع المحافظات المصرية على كافة منافذ البيع، من أجل ضمان عدم التلاعب في اللحوم بالإضافة إلى التأكد من عملية البيع في هذه السلع بالأسعار التي تم الإعلان عنها للمواطنين لكي تستطيع الوزارة من تحقيق هدفها وتخفيف العبء علي المواطنين وليس الإتجار.

من جهة أخرى قد أعلنت الزراعة مؤكدًا أنه قد تقرر أن يتم إلغاء الراحات والإجازات للأطباء العاملين والبيطريين فى الفترة الحالية في مزارع الإنتاج الحيوانى، لكي يتم التمكن من تكثيف عمليات الرقابة على جميع المنافذ والأسواق وإحكام قبضة تداول اللحوم بالإضافة إلى محلات الجزارة، وكلاً من الفنادق والنوادى والمطاعم وغيرها.