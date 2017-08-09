“شركات السياحة” تعلن عن وجود وثائق تأمين صحى للحجاج هذا العام بالأراضى المقدسة

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ورد أن رئيس لجنة السياحة الدينية التابعة إلى غرفة شركات السياحة، إيمان سامى، قد أعلنت إن شركات السياحة قد تعاقدت في الفترة الأخيرة مع شركة تأمين مصرية من أجل تقديم خدماتها إلى الحجاج المصريين حيث جاء أن الشركة من المقرر لها أن تقوم بتقديم الرعاية الصحية الكاملة إلى كافة الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة بفترة الحج، بالإضافة إلى سعيها إلى تقديم العلاج وخدمات المراكز الطبية التي من الممكن أن يحتاج إليها الحجيج أثناء فترة الحج لهذا الموسم.

وأكدت إيمان سامى فى تصريحاتها الصحفية التي تم نشرها مؤخرًا علي عدد من المواقع الإخبارية، أنه قد نتج عن هذا التعاقد وجود اتفاق يؤكد علي توفير وثيقة لكل حاج منهم حيث من المتوقع أن هذه الوثائق سوف تصدر لكل حاج باسمه، وعن موعد تسليم هذه الوثائق تم التأكيد علي انه من المقرر أن يتم تسليمها فور صدورها للشركات السياحية وأن هذا سوف يتم رسميًا طبقًا للخطة الموضوعة قبل السفر لأداء المناسك.

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وتابعت رئيس لجنة السياحة الدينية في تصريحاتها أن هذا الإجراء الذي تم التعاقد عليه جاء في إطار مراعاة شركات السياحة المصرية للبعد الإنساني بوجه عام حيث أكدت التصريحات علي إدراك الشركات بشكل كبير إلى المعاناة التي يجدها عدد كبير من الحجاج أثناء أدائهم فترة الحج بسبب بعض الأمراض، حيث تم التأكيد علي أنه سوف يجد هذا العام جميع الحجاج الرعاية الدائمة لهم، حتى يتمكنوا من تأدية مناسك الحج بصورة آمنة هذا الموسم وأن يكون متوفر لهم رعاية صحية كاملة كما تمنوا.

جدير بالذكر أن رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، قد أشارت خلال تصريحاتها الصحفية إلى أنه سوف يتم إبلاغ الحجاج بشكل رسمي بجميع أرقام الطوارىء التي قد يلجأوا غليها والتي تخص مراكز العلاج الطبى الموجودة بعدد من المدن والمناطق والتي من ضمنها السعودية بالإضافة إلى مدينة العقبة الأردنية من اجل ان يسهل عليهم التواصل في أي وقت وعلى مدى الساعة مع أفراد حجاج القطاع السياحى هذا العام.