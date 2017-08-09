وزير الطيران يعلن عن السبب وراء ارتفاع أسعار تذاكر الحج هذا الموسم

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خرجت بعض التصريحات الصحفية من خلال وزير الطيران المدني، شريف فتحي، مشيرة إلى أن هناك حوالي 63 ألف حاج مصري من المقرر لهم أن يتوجهوا هذا العام لأداء مناسك الحج طبقًا لخطة شركات السياحة والحكومة المصرية وكما تم الإتفاق مع الجانب السعودي، وقد أشار الوزير في حواره إلى أن هناك تعاونا جاد جمع فيه كافة الجهات المعنية والتي تتمثل في كلاً من من وزارة الداخلية والحجر الصحي بالإضافة إلى الجمارك، وكان الهدف من وراء هذا الجمع هو التيسير على الحجاج حيث تم العمل في مجموعات من أجل أن تكتمل عملية التحضير لأداء فعاليات موسم الحج.

وأضاف “شريف فتحي” في تصريحات الصحفية المتعلقة بشأن حجاج هذا العام أنه قد شارك اليوم الأربعاء زوار بيت الله الذين كان مقرر لهم أن يغادروا جمهورية مصر العربية متوجهين إلى المملكة العربية السعودية وتحديدًا البيت الحرام حيث أكد الوزير علي أنه قد شارك في عملية توديع أول أفواج من الحجّاج المصريين الذين تم تحديد اليوم لهم على رحلة مصر للطيران من أجل أن يتمكنوا من التوجه إلى المدينة المنورة بشكل آمن.

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أكد الوزير اليوم الأربعاء خلال تصريحاته علي أن أن موسم الحج هذا العام تم وضع خطة موسعة من أجل تنظيم كافة الأمور حيث من المقرر أن يكون له تشغيل خاص به يختلف بشكل كبير عن ما تم تنفيذه في باقي أيام السنة من رحلات، وكان وراء هذا التنظيم هو أن هذا الموسم يريد من ضغط عملية التشغيل داخل هيئة الطيران بالإضافة إلى زيادة فترات الصيانة علي الطائرات و مشتملاتها، فضلا عن اتجاه المطار إلى تشغيل الطائرات الكبيرة واستخدامها لكي يتم تلبية جميع الرحلات التي تم الاتفاق عليها، ويترتب علي هذا رفع تكلفة الحج بشكل كبير عن التكلفة المعتادة لهذه الرحلة في الأيام العادية.

وأوضح السيد وزير الطيران في حواره علي أن السبب الرئيسي هذا العام في رفع أسعار تذاكر طيران الحج التي تم الإعلان عنها في وقت سابق هي فروق العملة بالاسواق والبنوك لأن 85% من اجمالي تكلفة الطيران بشكل عام تعتمد علي سعر الدولار الامريكي.