حماية المستهلك تقوم بضبط أسماك فاسدة في 3 مطاعم معروفة بالجيزة

Advertisements

أفاد رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء “عاطف يعقوب”،أنه من خلال الخطة العامة الى وضعها إدارة التحريات لمتابعة الأسواق وحماية المواطنين المستهلكين، والتصدي للأعمال التي تضر بحركة البيع والشراء بالأسواق، وتدعيم دور جهاز حماية المستهلك فى تنفيذ القانون والحرص على سلامة وصحة المستهلكين، تم التعاون بين كل من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، وإدارة التحريات بالجهاز، عن طريق تدشين حملات على الأسواق لضبط الخارجين والمخالفين.

صرح اللواء “عاطف يعقوب”، في بيان صحفي له، عن ما أسفرت عنه حملات جهاز حماية المستهلك فقال: “إن حملات الجهاز أسفرت عن من تحرير 4 محاضر مختلفة ضد ثلاث مطاعم شهيرة بالجيزة”، وعن أسباب الضبط والاجراءات القانونية المتبعة أضاف سيادته: “بسبب مخالفتها قانون حماية المستهلك، وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم”.

Advertisements

ذكر رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم كتابة محضرين جنح فى قسم شرطة العجوزة ضد مطعم معروف “ق للأسماك”، حيث كشفت الحملة عن وجود حالة من النقص الشديد في التعليمات الصحية مما قد يؤدى إلى خطر بالغ على الصحة، يتمثل فى وجود المطبخ الخاص بتجهيز المأكولات التي يقدمها المطعم بجوار الممر الخاص بالعقار الموجود به غرف ومواسير الصرف الصحي.

كما تم العثور على حوض غسيل أدوات المطبخ أسفل مواسير الصرف الصحى، وتم أيضا العثور على مجموعة من عبوات الكريمة قد حدث لها تغير فى الخواص الطبيعية وإيجاد كميات من الجمبرى ملقاه على بلاط الأرضية، وتم ايجاد مخزن لثلاجات الديب الفريزر داخل الممر وقوقها مواسير الصرف الصحى، وبناءا عليه تم سحب عينات من الأسماك المختلفة، وإرسالها إلى المعامل لمعرفة مدى صلاحية الأسماك للاستخدام الآدمى .

أكد اللواء “عاطف يعقوب”، أنه تم كتابة محضر برقم (17891) لعام 2017 ،جنح قسم شرطة العجوزة ضد مطعم المذكور “م”، وبتفتيش المطعم اتضح لأفراد الحملة التي أطلقها جهاز حماية المستهلك أن المطعم المذكور غير مرخص، كما تم العثور على مخزن غير مرخص يتبع للمطعم موجود بجراج أسفل المطعم، وبناءا علية ضبط كمية من الشيش طاووق، واللحوم بها سائل انفصالى، والفراخ، عجينة البيتزا، والجلاش، والبهارات والتوابل، وزيت سبق تعرضه للغلى، ومشروبات غازية معدنية عبواتها منتفخة لا يوجد عليها بيانات ولا حتى تاريخ صلاحية ولا تاريخ إنتاج.