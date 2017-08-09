استشهاد اربعة من افراد الامن بمدينة العريش شمال سيناء

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أستشهد اليوم أربعة من أفراد الأمن جراء استهدافهم على يد مسلحين مجهولين بمدينة العريش في شمال سيناء.

وصرح مصدر أمني بشمال سيناء إن عدد من العناصر الإرهابية المسلحة قاموا بإيقاف سيارة تقل أربعة أفراد شرطة، وأطلقوا النار عليهم خلال مرورهم في دورية أمنية على طريق العريش القنطرة، على بُعد أربعين كيلومترا غرب مدينة العريش.

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ويمارس المسلحون مثل هذه الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية بشكل كبير وفى عمليات متكررة داخل شمال سيناء، وضد رجال الأمن والقوات المسلحة في محافظة شمال سيناء.

وتستمر الطائرات الحربية فى تنفيذ غاراتها الجوية والمتعددة على أهداف تابعة للعناصر الإرهابية في مناطق مختلفة بمدينتي العريش والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

ومن المعروف أن قوات الأمن والقوات المسلحة يتعاونان فى تنفيذ عدد من المداهمات الأمنية في مصر حملة عسكرية موسعة في محافظة شمال سيناء منذ عدة سنوات، بهدف التخلص من هذه الجماعات الأرهابية التى تأخذ من شبه جزيرة سيناء مخبأ كبير لها للترتيب للعمليات الإجرامية التي تستهدف المدنيين والعسكريين .

وتحاول الدولة بكل الطرق القضاء على هذه الجماعات الإرهابية والتى كانت قد أعلنت من قبل ولائها لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش ” والذي يشهد خلال الفترة الماضية عمليات تحجيم كبيرة فى العراق وسوريا بهدف القضاء على هذا التنظيم الارهابى الذى اثر على كل جوانب الحياة الإنسانية فى اى دولة كان له وجود فيها .

ولعل اهمها كانت العملية العسكرية الكبيرة التى قامت بها السلطات العراقية للتخلص من وجود هذا التنظيم الإرهابى فى مدينة الموصل بعد ان كان أعلن أن هذه المدينة هى عاصمة الخلافة الاسلامية ، ولكن القوات العراقية بمساعدة قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت ان تتخلص من وجوده فى الموصل نهائيا .

وأسفرت هذه العملية العسكرية عن وقوع المئات من الضحايا المدنيين والتي كان يأخذهم التنظيم كدروع بشرية له .