احتفالية في مطار القاهرة الجوي للاحتفال ببداية موسم الحج

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صرح رئيس شركة الخطوط الجوية المصرية “مصر للطيران” شريف عزت، إنه تم رد 50 في المية من سعرة تذكرة الحج لثلاثة من الحجاج المنضمين إلى أول فوج من أفواج الحج، وذلك من خلال سحب علني لاختيار الفائزين، وتم توزيع 10 كوبونات يتم استخدمها من أجل الوزن الإضافي مجانا لقطعة واحدة ليقوم الحجاج باستخدامها في طريق العودة، والجدير بالذكر أن هذا الأمر يعد تقليد سنوي تقوم به شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في موسم الحج. ومن جانب أخر، قام رضا متولي رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، بتقديم عدد من الهدايا التذكارية لعدد كبير من الحجاج وذلك من خلال فرعها الموجود في مبنى الرحلات الموسمية بداخل مطار القاهرة، وذلك كتقدير من الشركة للحجاج.

والجدير بالذكر أنه من المخطط أن تقوم مصر للطيران بنقل ما يقرب من 63 ألف حاج إلى بيت الله الحرام وذلك من خلال 271 رحلة جوية وذلك دون ذكر الرحلات الخاصة، وبداية هذه الرحلات ستكون اليوم الأربعاء 9 أغسطس إلى يوم السبت 26 أغسطس، ومن المقرر أن تكون بداية مرحلة العودة يوم الأربعاء 6 سبتمبر، وتنتهي هذه المرحلة عند وصول آخر رحلة في يوم الاثنين 25 سبتمبر المقبل.

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وقد تم الاحتفال بهذا التقليد السنوي خلال احتفالية التي تمت أقامتها اليوم من أجل بعثة الحجاج، ويذكر أنه قام بالمشاركة فيها رئيس مجلس الإدارة في الشركة القابضة لمصر للطيران، صفوت مسلم وشارك أيضا رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس، و حضر معهم الاحتفالية مدير عام الإدارة العامة الخاص بشرطة ميناء القاهرة الجوي، اللواء طه بيومي، وبالاشتراك مع رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي المحاسب مجدي إسحاق ، وعدد كبير من القيادات والمسؤولين في بعض الوزرات وبعض شركات الطيران المدني، وأيضا عدد من قيادات الداخلية والشرطة وعدد أخر من قيادات وزارة الأوقاف وحضر بعض القيادات كذلك من وزارة المالية وأيضا بعضا من المسؤولين البارزين في شركة مصر للطيران، وعدد من المسؤولين البارزين في شركة ميناء القاهرة الجوي.