تصريحات وزير النقل حول موعد الانتهاء من مشروع مترو الأنفاق

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قام كلا من وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، ومعه رئيس الهيئة القومية للأنفاق، و اللواء طارق جمال الدين، بتفقد الأعمال القائمة من أجل تنفيذ محطة هارون التي تندرج تحت الجزء الأول في المرحلة الرابعة لإنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، والجدير بالذكر أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة قد بلغ 98% من مجمل الأعمال، وقد بلغت أعمال التشطيبات 65% من مجمل الأعمال، وأعمال السكة 95% من مجمل الأعمال، وأعمال الاتصالات والإشارات 33% من مجمل الأعمال في المحطة.

والجدير بالذكر أنه تم التصريح من قبل وزير النقل الدكتور هشام عرفات بأن الجزء الأول من المرحلة الرابعة ممتد بطول 5.15 كيلومتر، وأن هذا الجزء يحتوي على 4 محطات في الأنفاق ضمن الخط الثالث، وهذه المحطات هي محطة هارون ومحطة هليوبوليس ومحطة ألف مسكن ومحطة نادى الشمس، ومحطة علوية فوق الأرض وهي محطة النزهة، وقد قام بالإشارة إلى أنه تحقق تتطور وتقدم كبير في تنفيذ أعمال الإنشاء الخاصة بالجزء الأول من المرحلة الرابعة وصرح بأن نسبة إنجاز وصلت لحوالي ٨٠٪‏ من مجمل الأعمال، وأعمال التشطيبات وصلت لنسبة ٥٥٪‏، وقد أكد وزير النقل على أن تنفيذ أعمال الاتصالات وأعمال الإشارات وأعمال التحكم قد وصلت إلى ١٥٪، وجار تنفيذ أعمال السكة الحديدية الخاصة بالمرة بنسبة ٣٠٪‏، والجدير بالذكر أن الوزير قد لفت النظر إلى أنه تم اختصار الفترة الزمنية التي كانت متوقعة من أجل تنفيذ المرحلة الرابعة، والجدير بالذكر أنه من المخطط افتتاح المرحلة الرابعة للشعب في آخر ثلث من العام المقبل.

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والجدير بالذكر أنه تم التأكيد من قبل الوزير على أهمية تنفيذ مشروعات الكبرى مثل مشروع مترو الأنفاق وذلك بسبب دورها الكبير والمهم الذي يساعد على تخفيف الضغط المرورى الخنيق الموجود في شوارع محافظة القاهرة، وأيضا أكد وزير النقل أن مشروعات مترو الأنفاق تعد واحدة من أهم عناصر منظومة النقل العام الجماعي المنظم في مصر، وقد أشار أيضا إلى أنه من المتوقع أن تستوعب هذه الشبكة الجديدة لمترو الأنفاق بعد أن يكتمل تنفيذها ما يزيد عن 9 ملايين راكب خلال اليوم الواحد.