أخبار الطقس اليوم الخميس 10/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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جاء فى البيان الرسمي الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص أخبار الطقس اليوم الخميس إنه يتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجيا فى درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات النهار ليسود في الغالب اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على أغلب مدن ومناطق السواحل الشمالية كما يتوقع أن يغلب طقس حار رطب على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة.

أكد الأرصاد أنه يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة علي كلاً من محافظات الجنوب في ساعات النهار لتنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

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كما أكد خبراء الأرصاد على أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على شمال البلاد حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب مدن السواحل الشمالية بالإضافة إلى جنوب الصعيد وعن حركة الرياح المتوقعة خلال اليوم الخميس ورد أنه من المتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما جاء أنه سوف تنشط حركة الرياح على كلاً من شمال الصعيد بالإضافة إلى محافظة جنوب سيناء وشواطئ ومدن البحر الأحمر كما تواجه خليج السويس نشاط ايضًا في حركة الرياح مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

أما عن حالة البحر المتوسط فإنه يتوقع طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حركة الموج عليه اليوم خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة كما يتوقع خبراء الأرصاد أن ترتفع حركة الموج خلال ساعات اليوم فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر فقد أشار خبراء الأرصاد أنه يتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما ورد أنه سوف ترتفع حركة الموج خلال اليوم فيه مابين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح توقعت الأرصاد أن تكون سطحية خلال اليوم على كلا من البحرين وتصبح شمالية غربية.

وقد ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الخميس على محافظات مصر فكانت كالتالي:

القاهرة 27 37

الإسكندرية 24 32

دمياط 26 32

بلطيم 26 32

مطروح 25 31

بورسعيد 26 32

الإسماعيلية 25 36

السويس 26 37

طابا 22 35

الطور 27 37

مرسى علم 29 39

العريش 22 34

نخل 20 37

رأس سدر 26 37

أبوسمبل 28 44

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 31 40

وسط الدلتا 27 37

أسيوط 26 40

الوادى الجديد 28 42

قنا 27 43

سيوة 28 40

المنيا 26 39

أسوان 29 44

شلاتين 30 38

الفيوم 26 38

رفح 22 33

كاترين 17 35

سوهاج 28 41

الأقصر 28 44

حلايب 28 36

نويبع 28 40

السلوم 23 31.