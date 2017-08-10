“الغربية” تشييع شهداء الحادث الإرهابي في بئر العبد بجنازات عسكرية

Advertisements

شيعت محافظة الغربية شهدائها الذين سقطوا في حادث منطقة بئر العبد، حيث شهدت تشييع الشهداء لفيف من الجموع من أبناء قرية إشناواى في مركز السنطة التابعة لمحافظة الغربية تشييع الشهيد عثمان أحمد عثمان أمين الشرطة الذي استشهد في الحادث الإرهابي في بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

حيث أدوا صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد القرية، ورفع الجثمان الملفوف في علم جمهورية مصر العربية على عربة مطافئ، وحضر تشييع الجنازة مساعد مدير أمن محافظة الغربية لفرقة شرطة زفتي والسنطة اللواء طارق داود حضر لينوب عن مدير أمن محافظة الغربية، ومساعد رئيس مدينة السنطة المحاسب أحمد المغاورى، ورئيس مدينة السنطة اللواء ممدوح هجرس، حضر لينوب عن محافظ الغربية اللواء أحمد صقر، وشيع جثمان الشهيد لمثواه الأخير في مقبرة اسرته.

Advertisements

كما شيعت قرية الشين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية جثمان الشهيد علي زكريا جاب الله أمين الشرطة الذي كان يبلغ من العمر حوالي 31 عام وكان أمين شرطة في مديرية أمن محافظة شمال سيناء استشهد في الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة بئر العبد.

حضر تشييع الجثمان محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، ونواب دائرة قطور بالإضافة إلى حضور مدير أمن محافظة الغربية اللواء طارق حسونة ليتقدموا الجنازة العسكرية، وتم وضع جثمان الشهيد على سيارة إطفاء و ملفوف بعلم جمهورية مصر العربية وتقدم الجنازة فرقة الموسيقى العسكرية مع هتافات أهالي الشهداء المطالبة بالقصاص لأرواح الشهداء.

شيع قرية كفر الأشقر في مركز كفر الزيات مساء الأربعاء جثمان الشهيد محمد الشناوي أمين الشرطة الذي استشهد في حادث محافظة شمال سيناء الإرهابي في بئر العبد، حيث أدى المشاركون في تشييع جثمان الشهيد صلاة الجنازة على روحه في مسجد قرية كفر الأشقر وتقدم الجنازة العسكرية التي أقيمت للشهيد كل من رئيس مدينة كفر الزيات اللواء إبراهيم شمس، وعدد من زملاء الشهيد في القرية وجميع أقاربه، ورئيس مباحث مركز كفر الزيات الرائد هادي سالم، ومأمور مركز كفر الزيات العميد إيهاب مصطفى.

وتتقدم أسرة الشهيد بطلب إلى محافظ الغربية اللواء أحمد صقر بإطلاق اسم الشهيد على أحد مدارس القرية لتخليد ذكراه وتكريم له.