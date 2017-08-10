مركز الأزهر العالمي بالتعاون مع وزارة الهجرة يطلقون مبادرة “اسأل الأزهر”

Advertisements

أعلن الأزهر الشريف المتمثل في مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية مبادرة “اسأل الأزهر”، وذلك في إطار التعاون بين المركز ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ليتم من خلال إطلاق مبادرة “اسأل الأزهر” الرد على كافة الاستفسارات الدينية والأسئلة الإسلامية للمصريين في خارج جمهورية مصر العربية في جميع القضايا الدينية التي تشغل بالهم ليتم الوصول إلى الأجوبة والحلول المناسبة وفق منهج الأزهر الشريف الوسطي المعتدل، ليتم تحقيق التفاعل مع المصريين المتواجدين خارج البلاد ليتم حمايتهم ووقايتهم من أي فكر متطرف بالرجوع إلى المؤسسة الإسلامية القويمة المعتدلة ذات الأفكار الإسلامية السمحة وتصحيح أي مفاهيم خاطئة.

اطلقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم مبادرة “اسأل الأزهر” ليتم نشر موقع إلكتروني للمرصد الأزهر لمكافحة أي فكر متطرف على موقع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين وكافة مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، ليتم من خلال كافة المواقع لإرسال جميع التساؤلات والاستفسارات التي تشكل مشاكل كبيرة في فكر المصريين خارج جمهورية مصر العربية ليتم الإجابة عنها بطريقة معتدلة سمحة وحل جميع المشاكل بطريقة إسلامية معتدلة، وسيكون الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات في اسرع وقت ممكن حيث سيتم الرد عليها بواسطة باحثين من الأزهر الشريف متخصصين في كافة العلوم الدينية والإسلامية.

Advertisements

أعلن مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية بمدى إشادته بمجهودات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج في إطلاق مبادرة “اسأل الأزهر” للعمل على مساعدة المصريين الموجودون خارج البلاد لحماية من الأفكار المتطرفة الخادعة التي تندرج تحت مسمى الدين ليتم التوصل إلى المصريين في الخارج وتحصينهم ضد أي أفكار متطرفة خادعة باسم الدين، حيث يتم إرسال أي استفسار أو تساؤل عن طريق المواقع الإلكترونية ليتم الإجابة عنها بسرعة فائقة وتعمل على ترسيخ المفاهيم الإسلامية السمحة في النفوس المصرية العاملة خارج البلاد.

وتم إطلاق مبادرة “اسأل الأزهر” بثمان لغات أجنبية مختلفة، كما يشارك في المبادرة باحثين عاملين في مرصد الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية لمكافحة التطرف وكل أفكاره الخادعة الهادمة، من خلال مبادرة بعنوان “اسأل الأزهر” تم إطلاقها على منتدى وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.