هيئة السلع التموينية تقر أسلوب جديد لسداد مستحقات أصحاب المخابز

Advertisements

بدأت هيئة السلع التموينية إقرار طريقة جديدة لسداد مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة في ظل تفعيل منظومة الخبز الجديدة والتي تقر سداد صاحب المخبز مبلغ تأميني يعادل قيمة 3 حصص يومية من الدقيق الذي يستخدمه في إنتاج الخبز المدعم.

وياتى قرار الدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية، بخصم قيمة المستحقات المتأخر دفعها لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها من قبل أصحاب المخابز.

Advertisements

واذا تعرض المخبر لزيادة قيمة المتأخرات عن قيمة التأمين المستحق من الممكن أن يقوم صاحب المخبز بإرسال خطاب يتضمن قيمة مستحقاته للهيئة العامة للسلع التموينية التي تقوم بتغطية الفارق في حسابه البنكي.

وقال الوزيرأن قيمة التأمين المستحق يتم دفعها لضمان صلابة وجدية التعامل واحترام واجبات وحقوق مختلف الاطراف المشاركة فى هذه المنظومة الجديدة لصناعة الخبز ثم يتم صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز بعد أحتساب ما تم إنتاجه وما تم صرفه للمواطنين.

وكان قد صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، إن طريقة المنظومة فى شكلها الجديد تدعم الخبز وتأسس لتحمل كل طرف من أطرافها سواء المطاحن أو المخابز مسؤوليته عن القمح والدقيق باعتباره ماله الخاص مدفوع الثمن، وهو ما سيؤدي بشركاء المنظومة الى الحرض على التخزين والنقل والتقليل من الهدر والفاقد والتسريب.

وأضاف الوزير، في تصريحات إعلامية، أن الأسلوب الجديد لمنظومة دعم الخبز تقوم أساسا على دفع قيمة التأمين من جانب كل مطحن أو مخبز لمدة ثلاث أيام بالسعر الحر وهو شرط من شروط العمل في منظومة الخبز المدعم.

وأكد “المصيلحى”، على أنه تم توقيع عقود جديدة فى اطار التزام المطحن بإنتاج دقيق بنسب استخلاص 82% بمواصفات محددة ويحدد العقد عقوبات راضعة فى حالة المخالفة لهذه المواصفات أو الأوزان المقررة والمحددة سلفاً فى العقد وتحدد جودة الدقيق بـ 10 عينات عشوائية لكل شهر وتقوم الوزارة بتحليلها يمعرفتها الخاصة.

وأشار الوزير فى تصريحاته أن الوزارة تقدم الدعم للشكل النهائى وهو رغيف الخبز بالرجوع ومحاسبة صاحب المخبز عن طريق بطاقة التموين الذكية التي يمتلكها المواطن ويتم تحويل أجر التصنيع لحساب صاحب المخبز البنكي، بحسب المنظومة الجديدة والتى تحول قيمة ما يدفعه المواطن من خلال البطاقة الذكية بشكل مباشر إلى المطحن ويتسلم صاحب المخبز مقابلها حصة اليوم التالي .