النقل: تنفيذ قطار كهربائي لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى عام 2020

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عقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي اتفاق ليتم تنفيذ قطار كهربائي ليبدأ خط سير القطار من مدينة السلام، ويعمل هذا على توفير ربط بين المدن الجديدة في شرق القاهرة ومحافظة الشرقية وبين القاهرة الكبرى، ونص الاتفاق على بدء تشغيل خط القطار الكهربائي في عام 2020.

تم عقد هذا الاتفاق اثناء اجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين والكوادر القيادية العاملين في الوزارتين بالإضافة إلى مسؤولين وقيادات من هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.

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يهدف مشروع تنفيذ خط القطار الكهربائي خدمة القادمين من محافظات القاهرة الكبرى والشرقية ليتم ربطهم مع المدن العمرانية والمجتمعات الجديدة المقامة في شرق القاهرة بالإضافة إلى ربطها مع العاصمة الإدارية الجديدة، والعاشر من رمضان، والروبيكي للجلود، ومدينة بدر، ومدينة العبور، ومدينة هليوبوليس الجديدة، ومدينة المستقبل بالإضافة إلى مدينة الشروق.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي قائلا: ” التفكير في تنفيذ القطار الكهربائي يعمل على تيسير وتسهيل الحركة المرورية، على أن تكون قدرته الاستيعابية كبيرة جداَّ، مع توفير الكثير من سبل الراحلة مع الكفاءة العالية في الأداء أثناء الرحلة، إلى جانب الترويج للتنمية العمرانية على طول خط سير القطار الكهربائي، والعمل على الإسراع على تنمية المدن الجديدة”.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتنمية والمرافق العمرانية تساهم في عملية تمويل تنفيذ القطار الكهربائي إلى جانب حصول مصر على قرض من دولة الصين الذي سيساهم في تنفيذ باقي خطوط مشروع القطار الكهربائي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم إقامة شركة خاصة بمشروع القطار الكهربائي من خلال جمع الأراضي التي سوف تحيط بمشروع القطار الكهربائي في المدن الجديدة الواقعة شرق القاهرة.

وعرض وزير النقل هشام عرفات خلال الاجتماع إمكانية إدراج مشروعات اقتصادية كبرى عند المحطات الرئيسية للقطار الكهربائي تعمل على جلب عائد اقتصادي كبير من مشروع القطار الكهربائي، وكما أوضح أنه افتتاح خط سير القطار الكهربائي سيتم في عام 2020، وسيعمل القطار خلال رحلاته اليومية على نقل 350 ألف مواطن.