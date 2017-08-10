“مصطفى مدبولي” يعلن عن موعد سحب كراسات شروط “سكن مصر”

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي عن فتح باب سحب كراسات المواصفات والشروط لحجز عدد أربعين ألف وحدة سكنية من مشروع سكن مصر في المرحلة الأولى في المدن التالية في مدينة بدر، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة العبور، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة، على أن يتم سحب كراسة الشروط في يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري الموافق الثلاثاء القادم.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقوله: “سيتم استقبال الراغبين في شراء كراسات المواصفات والشروط ابتداء من يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري الموافق الثلاثاء القادم، على أن يتم شراء الكراسات في أيام العمل الرسمية الخاصة ببنك التعمير والإسكان كل يوم من أيام العمل ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً، في الفروع التالية: فرع بنك التعمير والإسكان في التجمع الأول وعمارة 3 أ، والقاهرة الجديدة، مجاورة 9، بالإضافة إلى فرع بنك التعمير والإسكان في 2 أول شارع عباس العقاد في مدينة نصر، بالإضافة إلى فرع بنك التعمير والإسكان في الحي المتميز في مدينة 6 أكتوبر المجاورة الثانية عمارة 23، 22”.

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كما أضاف عن فروع أخرى يتم شراء كراسات المواصفات والشروط في مشروع سكن مصر وهو فرع بنك التعمير والإسكان في عمارات جاردينيا الهرم في محطة اسباتس في الهرم في محافظة الجيزة.

أما في مدينة بدر فيتم شراء الكراسات من فرع بنك التعمير والإسكان وبالتحديد في المجاورة الثانية عمارة 18 بجانب جهاز مدينة بدر.

ومتوفر أيضا شراء كراسات المواصفات لمشروع سكن مصر في فرع بنك التعمير والإسكان في مدينة العبور في الكيلو 25 بطريق مصر الإسماعيلية الواقع في سوق جملة العبور مجمع البنوك.

وتوفر بنك التعمير والإسكان في مدينة دمياط الجديدة شراء الكراسات لمشروع سكن مصر، ويقع فرع البنك في الحي الأول في المجاورة الأولى وبالتحديد في العمارة رقم 14.

كما توفير شراء الكراسات للراغبين في مدينة المنيا الجديدة بفرع بنك التعمير والإسكان في شرق النيل فى المجاورة الثانية عمارة رقم 33 بالمنيا الجديدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم استقبال كافة طلبات الحجز في مشروع سكن مصر في يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري حتى يوم الخامس من شهر أكتوبر المقبل ليتم تقديم كافة طلبات الحجز وسداد مبلغ الحجز الجدي في جميع فروع بنك التعمير والإسكان.