عاجل.. طلاب يحرقون مدرسة ثانوي بسبب رسوبهم فى الامتحانات

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قام طالبان بإضرام النيران فى إحدى مدارس الثانوية العامة منذ قليل بعد أن وصلت لهم بعض الأنباء أنهم قد رسبوا في إمتحانات الدور الثاني لهذا العام، حيث قاموا بإضرام النار فى غرفة الأنشطة الموجودة في مدرسة ثانوي تتبع مركز أطفيح فى محافظة الجيزة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، الرائد أحمد يسري، منذ قليل بلاغ رسمي مفاده نشوب حريق كبير فى إحدى مدارس الثانوية داخل قرية القبابات، وعلى الفور تم انتقال القوات الأمنية إلى مقر الواقعة وبإجراء المعاينة تبين أنه قد تم احتراق عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر المملوكة للمدرسة بالإضافة إلى حرق بعض محتويات غرفة الأنشطة بالمدرسة.

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قام رجال الامن بعقد التحريات اللازمة علي الواقعة حيث تبين من خلالها أن هناك طالبين يتبعان إلى صفوف المدرسة وقد جاء أن الطالبان قد تسللا إلي المدرسة ثم قاما بإشعال النار فيها وأنهم قد قاموا بإستخدام زجاجات مولوتوف في إضرام النيران.

تم إعداد عدد من الأكمنة بمحيط المكان، وقد تمكن معاون مباحث أطفيح، الرائد وليد كمال، من القبض علي الطالبان المتهمين، وبسؤالهم اعترفا بأنهما وراء هذا الحادث وأقروا بأن السبب وراءه كان غضبهم بسبب رسوبه في امتحانات الدور الثاني.

فور الإبلاغ عن الحادث تم إخطار مدير أمن الجيزة، اللواء هشام العراقى، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء إبراهيم الديب، الذى قد قام بتحرير محضر بأحداث الواقعة ثم أمر بعرض المتهمين علي النيابة العامة واستكمال باقي الإجراءات، كما عملت قوات الحماية المدنية علي إطفاء الحري قبل بلوغ النيران لأماكن أخرى.