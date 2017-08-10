ننشر أهم 10 معلومات عن الفئات المستحقة لاستخراج بطاقات التموين

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سوف نستعرض سويا بيان عن الفئات المستحقة لبطاقات التموين، طبقا للقرار الوزارى، الذى أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “على المصيلحى”، رقم 178 لسنة 2017، الذى يختص بتنسيق قواعد وتعليمات استخراج البطاقات التموينية.

حيث يستطيع الأشخاص المستحقين للمعاشات بمختلف انواعها، وايضا الاشخاص الذى يقوم برنامج تكافل وكرامة برعايتهم، والسيدات الأرامل والمطلقات، والأشخاص المعاقين، وصغار السن والذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، واليكم الفئات المستحقة بالتفصيل:

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1- يتم استخراج بطاقات التموينية للأفراد المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وبرنامج تكافل وكرامة، والسيدات الأرامل و السيدات المطلقات.

2- يتم استخراج بطاقات التموينية للمرأة التي تعول والأفراد ممن يعانون من الأمراض المستعصية.

3- يتم استخراج بطاقات التموينية للأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة أو المعاقين والصغار الذين لا يوجد لديهم عائل أو لا يتمتعون بدخل ثابت بسبب فقدان الوالدين.

4- يتم استخراج بطاقات التموينية للعمالة المؤقتة الموسمية، والباعة الجائلين والأشخاص الذين يعملون بالزراعة.

5- يتم استخراج بطاقات التموينية للسائقين وعمال التراحيل، و؟أصحاب المهن الحرف من الأشخاص أصحاب الأعمال الحرة وذوى الدخول البسيطة والعاطلون عن العمل ومن أمثال ذلك.

6- يتم استخراج بطاقات التموينية للأشخاص الحاصلين على مؤهلات دراسية، وليس لديهم عمل، هذا عن طريق إجراء بحث اجتماعي، ودخل بحد أقصى 800 جنيه شهريا.

7- يتم استخراج بطاقات التموينية للأفراد أصحاب المعاشات العاملين بالدولة أو القطاع الخاص أو العام ويتقاضون حد أقصى 1200 جنيه فى الشهر.

8- يتم استخراج بطاقات التموينية للأفراد العاملين فى القطاع العام أو الخاص أو العاملين بالدولة بحد أقصى 1500 جنيه فى الشهر.

9- يتم استخراج بطاقات التموينية للأفراد الذين يعانون الأمراض المزمنة، وأيضا الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة، وهذه الفئة لايتم تقييدها بأي شرط يخص الحد الأقصى للدخل.

10- يتم استخراج بطاقات تموينية للفئات السابق ذكرها بحد أقصى أربعة أفراد لكل أسرة، وعدم القيام بإضافة أى فرد آخر للبطاقة التموينية بعد الاستخراج .

بلغت قيمة الدعم على هذه البطاقات التموينية 25 جنيهًا دعم أساسي، يتمتع به كل فرد تم تسجيله فى البطاقة التموينية دون اشتراط حد أقصى، وايضا قيمة 25 جنيهًا دعم إضافى يتمتع به كل فرد مسجل فى البطاقة بحد أقصى أربعة أفراد لكل أسرة.